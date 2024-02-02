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Аксёнов: причины срыва сроков выполнения строительных и ремонтных работ всегда субъективны

Аксёнов: причины срыва сроков выполнения строительных и ремонтных работ всегда субъективны

Опубликовал: CrimeaPRESS в Актуально 15:57 02.02.2024

Глава РК Сергей Аксёнов провел рабочее совещание в ГКУ «Инвестстрой Республики Крым» по объектам строительства и реконструкции государственной программы «Социально-экономическое развитие Республики Крым и города Севастополя», Федеральной адресной инвестиционной программы, национальных проектов.

Сергей Аксёнов напомнил о важности соблюдения сроков реализации всех проектов. В случае системного нарушения графика строительных работ по необъективным причинам необходимо расторгать контракт с подрядной организацией, не дожидаясь критической ситуации.

Так, снизился темп реконструкции детских садов в городах Ялта, Алушта, Красноперекопск и пгт Нижнегорский. Глава Крыма указал, что все отставания от графиков необходимо ликвидировать и выйти на плановые показатели.

В случае если сотрудничество с недобросовестным подрядчиком продолжается, наказаны за это будут должностные лица, которые своевременно не принимают соответствующие решения. Причины срыва сроков практически всегда субъективны, просто зачастую у ответственных лиц нет желания вникать в суть процессов, – сказал Глава Республики, призвав всех участников выполнять взятые на себя обязательства в полном объеме.

Особое внимание было уделено ходу строительства комплекса по переработке отходов (экотехнопарка) в Ленинском районе мощностью 160 тысяч тонн в год. В настоящее время существует риск несвоевременного завершения запланированных работ из-за ошибки в расчетах при проектировании объекта. Глава Крыма рекомендовал внести проектировщика в черный список ненадежных исполнителей.

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Сергей Аксёнов также поручил составить «догоночный график», перераспределив объемы работы в границах плановых сроков и заодно увеличив количество техники и рабочих на объекте при необходимости.

Этапы выполнения работ нарушать нельзя. Объект должен быть введен в эксплуатацию в установленные сроки, как мы и обещали, – отметил Глава РК.

На совещании также обсуждался ход строительства модульного здания для размещения компьютерного томографа на базе ГБУЗ РК «Бахчисарайская центральная районная больница».

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