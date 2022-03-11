Аксёнов призвал все органы власти Республики и крымчан переходить на отечественные социальные сети

В связи с решением компании Meta не блокировать призывы пользователей к насилию в отношении российских граждан и военных, Глава Республики Крым Сергей Аксёнов призвал крымчан переходить на отечественные социальные сети.

Американская компания Meta, которой принадлежат социальные сети Facebook и Instagram, «временно разрешила» призывы к насилию в отношении российских военных, а также нашего Президента и белорусского лидера Александра Лукашенко, сообщили СМИ. Роскомнадзор потребовал от компании официально подтвердить или опровергнуть эту информацию. Если компания действительно приняла такое решение, она стала не просто подстрекателем и инструментом разжигания ненависти, но и соучастником убийств и пособником нацистских преступников. На юридическом языке это вполне может быть квалифицировано как экстремизм и призывы к терроризму, — отметил Аксёнов.

Глава Крыма подчеркнул, что не удивлен позицией компании:

Мы в Крыму давно поняли, с какой подлой гадиной имеем дело и чего на самом деле стоят заклинания о свободе слова, мнений и других западных «ценностях».

Сергей Аксёнов призвал все органы власти Республики и всех крымчан переходить на отечественные социальные сети.

Считаю, что это вопрос национальной безопасности. Если Роскомнадзор подтвердит изложенную выше информацию, я немедленно покину Instagram и удалю свой аккаунт на этой площадке. Прошу моих подписчиков в Instagram подписываться на мои страницы в российских соцсетях, — подчеркнул Аксёнов.

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