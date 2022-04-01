Аксёнов раскритиковал ремонт дорог в Крыму

Глава РК Сергей Аксёнов в ходе совещания по содержанию и грейдированию муниципальных и межмуниципальных дорог в Республике раскритиковал ход ремонта.

К сожалению, только в шести муниципальных образованиях главы администраций совместно с представителями «Крымавтодора» провели работу по объезду 100% улично-дорожной сети. Остальные руководители либо не выполнили задачу вовсе, либо делегировали ее сотрудникам администраций. Это привело к тому, что, несмотря на наступление теплой и сухой погоды, работы на дорогах так и не начались. Массовая халатность руководителей приводит к тому, что при наличии необходимых средств на содержание дорог процесс стоит на месте, — отметил Аксёнов.

По его словам, всем нерадивым руководителям будут объявлены выговоры. Уже сегодня дисциплинарное взыскание получил ИО министра транспорта РК Николай Лукашенко.

Также министерствами и муниципалитетами нарушены все сроки по заключению контрактов на выполнение строительных и ремонтных работ. Несмотря на установленный срок исполнения поставленной задачи до 1 февраля, работа так и не была выполнена. Более того, даже с переносом срока на 1 апреля остаются те, кто не смог справиться с задачей. Всем руководителям, у которых на сегодняшний день более одного незаключенного контракта, также будут объявлены выговоры. Доконтрактоваться всем необходимо за одну неделю, — продолжил критику Глава Республики.

По его словам, необходимо полностью укомплектовать техникой структурные подразделения «Крымавтодора». Предприятие должно быть полностью обеспечено объемами работы и условиями для людей, начиная от спецодежды и до инвентаря, и с соответствующим уровнем зарплаты. «Крымавтодор» в ближайшие годы должен стать ведущим предприятием по ремонту и содержанию дорог.

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