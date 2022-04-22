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Аксёнов: Россия воюет с абсолютным злом, которое подлежит полному и окончательному уничтожению
Фото: страница ВК С.Аксёнова

Аксёнов: Россия воюет с абсолютным злом, которое подлежит полному и окончательному уничтожению

Опубликовал: CrimeaPRESS в Новости Крыма сегодня 21:56 22.04.2022

Глава РК Сергей Аксёнов прокомментировал недавнее заявление одного из создателей националистического батальона «Азов» — организации, признанной экстремистской и запрещенной в РФ. По сути, эти слова касаются всего хода спецоперации на Украине.

Нацист Билецкий пообещал удары ракетами «Точка-У» по шествию «Бессмертного полка» на освобожденных территориях Украины. Бешеное животное. Слова этого подонка — еще одно подтверждение того, что Россия воюет с абсолютным злом, которое подлежит полному и окончательному уничтожению. По моему убеждению, все, что связано с этим злом, все, что его подпитывает, что им управляет, включая Верховную Раду, администрацию президента Украины, здания СБУ, минобороны и так далее, – все это является законными целями для наших Вооруженных Сил, для высокоточного оружия. А тех военных преступников, которые уцелеют в процессе демилитаризации и денацификации, надо судить и казнить публично. Как наши деды и прадеды казнили бандеровскую сволочь, — заявил Сергей Аксёнов.

 

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