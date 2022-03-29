Аксёнов: ситуация в Крыму спокойная, но попытки дестабилизации со стороны Украины были, есть и будут

Глава РК Сергей Аксёнов в эфире «Соловьев Live» заявил, что ситуация в Крыму спокойная, несмотря на попытки дестабилизации со стороны Украины.

В Крыму все спокойно, сил и средств достаточно для решения вопросов, касающихся безопасности. Мы видели, был сбит беспилотник над Севастополем, то есть системы ПВО находятся в полной боевой готовности. Крыму, крымчанам, севастопольцам ничего абсолютно не угрожает, — сказал Аксёнов.

Он добавил, что попытки дестабилизации со стороны Украины все-таки сохраняются.

То, что они будут диверсионные группы засылать, пытаться устраивать провокации, целью которых является дестабилизация ситуации, — попытки есть, были и будут, но ничего не пройдет, — отметил Глава Республики.

Он также уточнил, что границу Украины с Россией в Крыму с начала спецоперации пересекли более 30 тысяч беженцев. Причем подавляющее число этих людей – не граждане ДНР и ЛНР, а именно украинцы.

Ситуация на контроле, людям оказываем максимальное содействие. Более 30 тыс. человек с 24 февраля пересекли границу Российской Федерации на территории Республики Крым. Они, конечно, не находятся все здесь. Большинство из них уезжает дальше, кто-то приезжает к родственникам. Тем не менее первоначальная помощь оказывается всем без исключения — на пропускных пунктах находятся медицинские работники, все службы, необходимые для оформления документов, выдачи справок, которые позволят потом получить пособия, — пояснил Глава РК.

Он заверил, что беженцам создают максимально комфортные условия. Ну а всех желающих постараются трудоустроить. В частности, по информации мининформа РК, беженцам с Украины будут предлагать вакансии в центрах «Мои документы».

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