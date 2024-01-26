Аксёнов уверен: абонентов СНТ и кооперативов нужно переводить на индивидуальные расчеты с «Крымэнерго»

Глава РК Сергей Аксёнов провел совещания по вопросам оптимизации деятельности предприятий и организаций региона.

На совещании в ГКУ «Инвестстрой Республики Крым» обсуждался ход строительства и реконструкции очистных сооружений, капитальный ремонт медицинских учреждений и строительство новых подстанций скорой помощи в муниципальных образованиях. Сергей Аксёнов отдельно подчеркнул необходимость заключения контрактов с подрядными организациями на строительство новых объектов до 1 февраля текущего года. Глава Республики призвал сокращать сроки проведения экспертизы проектной документации и результатов инженерных изысканий, чтобы не затягивать с началом работ непосредственно на объектах.

Особое внимание было уделено реконструкции набережной в поселке Коктебель, которую планируется завершить к июню 2025 года.

Проведенные расчеты говорят о том, что закончить раньше не представляется возможным. Поэтому руководству администрации муниципалитета необходимо заранее проработать с местными предпринимателями возможные в этом сезоне неудобства и риски. В свою очередь работы подрядчиком должны выполняться с соблюдением технологического цикла и регламентов, четко по графику, без сбоев, – сказал Глава Крыма.

Помимо этого, Сергей Аксёнов отметил важность своевременного завершения строительства экотехнопарков в Белогорском и Сакском районах, а также водоочистного сооружения в городе Красноперекопске. Глава Республики поручил перераспределить объемы и скорректировать графики проведения работ на этих объектах, чтобы успеть сдать их в эксплуатацию в запланированные сроки.

В ходе совещания в ГУП РК «Крымэнерго» среди прочего обсуждалось выполнение обязательств предприятия перед гражданами по технологическим присоединениям к электросетям.

В течение недели необходимо составить план по тому, как реорганизовать работу по техприсоединениям, чтобы увеличить целевой показатель, и выйти на 500 подключений в неделю, – поручил Глава Крыма.

По его мнению, за счет решения вопроса по всем просроченным договорам у предприятия появится достаточное количество средств на текущие потребности.

При этом, как подчеркнул Сергей Аксёнов, процесс приема заявок на новые техприсоединения должен быть доведен до автоматизма.

Для этого нужно усовершенствовать работу личного кабинета на сайте предприятия и телефонной горячей линии. Ни одного процесса в убыток «Крымэнерго» допускаться не должно, – сказал Глава РК.

Затем Сергей Аксёнов остановился на необходимости проведения работы с садоводческими товариществами и кооперативами для перевода потребителей на прямые, индивидуальные расчеты с «Крымэнерго».

Деньги за потребление электроэнергии должны поступать предприятию, а не в карман председателю или начальнику местного РЭС. Это, прежде всего, в интересах самих граждан, – пояснил Глава Крыма.

Сергей Аксёнов добавил, в случае если председатели СНТ и кооперативов откажутся сотрудничать с «Крымэнерго», будет инициирована прокурорская проверка по расчетам и техническая экспертиза оборудования.