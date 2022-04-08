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Аксёнов уверен, что в Латвии еще остались люди, которые понимают ценность жизни без нацизма

Аксёнов уверен, что в Латвии еще остались люди, которые понимают ценность жизни без нацизма

Опубликовал: CrimeaPRESS в Новости Крыма сегодня 14:41 08.04.2022

Сейм Латвии запретил проведение праздничных мероприятий, приуроченных ко Дню Победы. Мало того,  9 мая объявляется… днем памяти погибших на Украине. Глава Республики Крым Сергей Аксёнов прокомментировал эту информацию.

По его мнению, сейм Латвии принял абсурдное решение, которое еще раз демонстрирует ненависть латвийских органов власти ко всему русскому.

Ненависть органов власти Латвии ко всему русскому, к русскоязычным людям, к нашей истории всегда была известна. Уверен, что в Латвии есть и здравомыслящие люди, которые понимают ценность жизни без нацизма. Люди, для которых День Победы является праздником, в который они вспоминают своих родных и близких, — сказал Глава Крыма.

Сергей Аксёнов заверил, что День Победы будет праздноваться вне зависимости от решений политиков других государств.

Мы делаем свое дело.  Мы поддерживаем Президента, наши Вооруженные Силы и проведение специальной военной операции. Дню Победы быть, и этого ничто не изменит, — отметил Аксёнов.

Узнайте больше:  Славы дедов и прадедов достойны! Минобороны РФ – об истории и подвигах  

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