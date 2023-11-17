Аксёнов в ручном режиме совещаний оптимизирует работу ресурсоснабжающих организаций Крыма

Глава РК Сергей Аксёнов провёл ряд совещаний по оптимизации работы ресурсоснабжающих организаций и других учреждений Республики.

В ходе посещения ГУП РК «Крымгазсети» Сергей Аксёнов обратил внимание руководителей ресурсоснабжающих организаций на то, что после проведения плановых работ или ликвидации последствий аварии разрытому дорожному полотну его первоначальный вид должен быть возвращен в течение суток.

Никаких ям на дорогах после проведения работ оставаться не должно. Для проведения асфальтирования дорог следует обращаться к ГУП РК «Крымавтодор». Новое дорожное покрытие должно быть таким же по внешним и другим характеристикам, – подчеркнул Глава РК.

Сергей Аксёнов напомнил, что главы администраций несут личную ответственность за выполнение взятых в текущем году обязательств по догазификации.

Все планы работ на следующий год должны быть сданы до 20 декабря, – добавил Глава Крыма.

Также Сергей Аксёнов подчеркнул, что вся информация по догазификации, прежде всего перечень объектов и сроки выполнения, должна быть в публичном поле.

Еще одной задачей предприятия является снижение для потребителей стоимости платных услуг, связанных с установкой, проверкой и обслуживанием газового оборудования. Также Сергей Аксёнов поручил проработать механизм предоставления новых газовых баллонов малоимущим и льготным категориям граждан, в том числе участникам СВО.

В ходе рабочего совещания в ГКУ «Инвестстрой Республики Крым» обсуждался ход работы на объектах строительства сетей водоснабжения, медицинских и образовательных учреждений.

Глава РК сообщил, что всем подрядчикам дается неделя, чтобы выровнять график и перестроить работу. Те, кто за это время не справится, могут подавать заявление на увольнение. Кроме того, Сергей Аксёнов сообщил о введении новых штрафных санкций для тех подрядчиков, которые постоянно срывают график работ.

Также Аксёнов сегодня посетил АО «Корпорация развития Республики Крым», где завершается работа по анализу исполнения инвесторами социальных и финансовых обязательств, динамики поступления налогов. Глава Республики подчеркнул, что все инвестпроекты должны быть реализованы в полном объеме и в установленные сроки.

Требуется детально проверить эффективность работы каждого сотрудника Корпорации: насколько человек компетентен, обладает ли профессиональными навыками, как использует рабочее время. Бездельникам здесь места быть не должно. В ходе выездов побываю на всех инвестплощадках, лично проконтролирую ситуацию, – заявил Глава Крыма.

Фото и материалы: управление информации и пресс-службы Главы РК.