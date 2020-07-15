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Актив «Добровольца», общественники Орлиновского МО, сельчане сообща убрали свалку на берегу озера

Актив «Добровольца», общественники Орлиновского МО, сельчане сообща убрали свалку на берегу озера

Опубликовал: CrimeaPRESS в Новости Севастополя 14:05 15.07.2020

Не словом, а делом!

Руководитель ОД «Доброволец», депутат Совета Балаклавского МО — Дмитрий Голиков в составе экологического десанта, в который вошли руководители ТОСов Орлиновского МО, организация инвалидов Байдарской и Варнаутской долин, местные активисты и экологи, жители сёл, провели массовый субботник по очистке стихийной свалки на берегу озера Муловское в районе села Передового.

Актив «Добровольца», общественники Орлиновского МО, сельчане сообща убрали свалку на берегу озера

«Экологический десант» задачу выполнил. Общественники своими силами ликвидировали следы «культурного» отдыха граждан в экологически чистом районе. О выявленной здесь свалке – в нашем материале.

Актив «Добровольца», общественники Орлиновского МО, сельчане сообща убрали свалку на берегу озера

Не поддаётся никакому пониманию абсолютно скотское поведение людей, которые приезжают в заповедные места, чтобы насладиться первозданной природой и при этом наносят ей непоправимый урон, — отмечает пресс-служба «Добровольца».

Актив «Добровольца», общественники Орлиновского МО, сельчане сообща убрали свалку на берегу озера

Ну как не согласиться… Мусор ведь не с небес свалился – это «земные» следы «отдыха на природе».

Актив «Добровольца», общественники Орлиновского МО, сельчане сообща убрали свалку на берегу озера

Задача не ходить за туристами и чистить…. Задача — научить их не гадить у нас дома, — пояснил суть акции лидер Общественного Движения «Доброволец» Дмитрий Голиков.

Актив «Добровольца», общественники Орлиновского МО, сельчане сообща убрали свалку на берегу озера

Действительно, можно сколько угодно кричать о культуре и самоорганизации, но, до тех пор, пока каждый из нас не поймёт, что охрана природы — это личная ответственность каждого, мы обречены на то, что наши дети и внуки не только пожнут плоды людской безответственности, но и сами, «вдохновляемые» таким негативным примером будут относится к окружающему миру, как потребители, а не созидатели.

Актив «Добровольца», общественники Орлиновского МО, сельчане сообща убрали свалку на берегу озера

А пока, к сожалению, даже если каждый день небезразличные люди будут разгребать отвратительные свалки, им не будет конца и края… Каждый должен начать с себя. Но сегодня – сейчас на берегу одного из озер живописной Байдарской долины – Муловского стало чище.

Актив «Добровольца», общественники Орлиновского МО, сельчане сообща убрали свалку на берегу озера

Фото: пресс-служба ОД «Доброволец».

Актив «Добровольца», общественники Орлиновского МО, сельчане сообща убрали свалку на берегу озера

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