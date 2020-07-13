Севастопольский «Доброволец» собирает под свои знамена неравнодушных

В минувшее воскресенье прошёл очередной выезд социального пункта — автолавки проекта Общественного Движения «Доброволец» «Продуктовое обеспечение». Программа реализуется в Орлиновском муниципальном округе, совместно с объединением руководителей местных ТОСов, местной ветеранской организацией и организацией инвалидов сёл Байдарской и Варнаутской долин. 12 июля товары по самым низким ценам в городе прибыли в село Тыловое.

В «Добровольце» признаются: проект набирает обороты в районе, пользуется большим спросом у местных жителей.

Такая эффективность проекта стала возможной благодаря усилиям местных общественников, известных в районе активистов — Андрея Фомина, Игоря Панькова, Андрея Трифонова, Расима Новокрещенова и других. Всех, кто отдают все свои силы на работу для процветания их родного района, — сообщает пресс-служба ОД «Доброволец».

Приезд автолавки в отдаленные села Байдарской и Варнаутской долин — и социальные цены, и общение, и даже «приемы граждан».

Собрались с председателями ТОСов и лидером «Добровольца» для проведения автолавки. Все идёт хорошо. Главное, что довольны люди. Мной, как председателем общества инвалидов Байдарской и Варнаутской долин, принято решение каждое воскресенье с 10:00 до 11:00 принимать людей с ограниченными возможностями или их представителей в месте проведения автолавки. Если вы не получаете необходимых лекарств, не выезжает врач, есть сложности в определении инвалидности или какие-то другие вопросы, то приходите, будем решать ваши проблемы. Объявления о месте проведения следующей автолавки будут публиковаться в группе «Байдарская долина» в Вайбер. Мой телефон для справок +7(978)748-61-70, — рассказал руководитель общества инвалидов Байдарской и Варанаутской долин Андрей Фомин.

Выезд автолавки стал поводом активу встретиться и обсудить не только планы, связанные с реализацией проектов «Добровольца», но и проблемы ТОСов в Балаклавском районе. Андрей Трифонов рассказал о выезде на озеро Муловское (тоже в Байдарской долине). Говорит: обнаруженная стихийная свалка мусора ввергла в шок.

Палатки с отдыхающими стоят в 5 метрах от свалки, стоит неприятный запах и все это в непосредственной близости от берега. Друзья, все мы любим отдыхать на природе, нужно заботиться об этой природе, содержать ее в чистоте. Пожалуйста, забирайте мусор с собой, где бы вы не отдыхал, — обратился к севастопольцам и туристам активист.

Лидер Общественного Движения «Доброволец», балаклавский депутат Дмитрий Голиков отмечает повышенную активность общественников, вступивших в ряды «Добровольца». Признается: «значит, не зря работаем».

Для меня, как руководителя организации «Доброволец» очень важно собрать под нашими знаменами умных, честных и самодостаточных людей. И самое главное — Людей НЕРАВНОДУШНЫХ. Людей не способных проходить мимо. И мимо свалок тоже…. Я очень рад нашему знакомству. Рад нашему союзу, — подчеркнул Дмитрий Голиков.

Ну а руководители местных ТОСов, новые члены «Добровольца», ощущая поддержку Общественного Движения, строят новые планы, как улучшить жизнь жителей сел Байдарской и Варнаутской долин Севастополя.

Фото: пресс-служба ОД «Доброволец».