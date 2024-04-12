Активисты «Движения Первых» открыли арт-объект, посвящённый десятилетию Русской весны

В Севастополе по эскизам активистов «Движения Первых» – школьников и студентов города, которые победили в патриотическом конкурсе, – создали арт-объект. Работы 30 участников легли в основу совокупного макета для арт-объекта в форме числа 10. Торжественное открытие прошло во внутреннем пространстве городской «Точки кипения».

В церемонии открытия приняли участие порядка 60 школьников, победителей конкурсного направления «10 лет вместе». Высота арт-объекта – два метра, его выполнили из металла, пластика и оргстекла, также наполнили цветами в знак расцвета Города-Героя в период новой страницы истории.

Очень здорово, что именно наши Первые, молодые, юные ребята, подумали о том, как можно увековечить память о Русской весне. От 2014 года нас отделяет не такой большой промежуток времени – всего десять лет, однако для нас этот отрезок очень серьёзный. Эти годы изменили жизнь каждого из нас: и тех, кто хорошо помнит Русскую весну, и тех, кто узнал о ней сейчас, когда немного подрос. Сейчас Севастополь – это настоящий русский город XXI века, и без наших активистов это совершенно невозможно, поэтому хочется, чтобы они брали на себя ответственность так же, как и севастопольцы, которые вышли на площадь Нахимова десять лет назад, – отметила сенатор Российской Федерации Екатерина Алтабаева.

Патриотический конкурс придумали сами активисты. На встречах ребята обсуждали мероприятия и проекты, которые они проведут к праздничной дате. Конкурс объединил порядка тысячи школьников и студентов Севастополя в трёх направлениях: «10 лет вместе» — для дизайнеров, юных художников и творцов, «Русская весна в стихах» — для поэтов, «Воспеваю Россию» – для певцов и ораторов. Свои работы участники выкладывали в социальных сетях и отправляли ссылки организаторам, которые их оценивали.

Арт-объект – вклад каждого активиста «Движения Первых». В нём заложены мысли, желания и мечты всех Первых Севастополя. Нам осталось только реализовать предложенные идеи и привлечь необходимые ресурсы. Сейчас, как никогда, актуально сохранять историческую память, особенно в творческом порыве, – поделилась председатель Совета регионального отделения «Движения Первых» Севастополя Анна Молчанова.

Арт-объект разместили во внутреннем дворике городской «Точки кипения». Каждый активист сможет увидеть его и сделать памятную фотографию во время мероприятий с единомышленниками или семьёй.

16 марта и 18 марта 2014 года – действительно одни из самых ярких событий: референдум и сообщение Президента о вхождении Севастополя и Крыма в состав России. Важно передать молодому, подрастающему поколению ценность состояния единения и сплочённости народа, именно такие чувства испытывал каждый участник митинга 10 лет назад, – отметила директор филиала Общества «Знание» Анна Глухова.

Школьники и студенты объединились вокруг идеи сохранения исторической памяти: кто-то на мероприятиях «Движения Первых» рисовал эскизы, кто-то записывал видео своего выступления. К участию ребята подошли ответственно: каждый эскиз наполнили определёнными смыслами, отражающими ценности севастопольцев и активистов «Движения Первых» – быть с Россией.

Я создала эскиз, сделала небольшой вклад в создание арт-объекта. Мама помогла мне отправить его на конкурс. Севастополь – это патриотичное сердце России. Здесь началась Русская весна. На самом деле, тогда мне было всего два года, о событиях 2014 года мне рассказывали родители. Наши семьи хотели заявить, что они русские, и доказать своё право жить в русском городе, говорить на русском языке, – делится ученица школы № 60 София Хромова.

Напомним, российское движение детей и молодёжи образовано по распоряжению Президента России Владимира Путина, его учредительное собрание состоялось 20 июля 2022 года.

Фото: правительство Севастополя.