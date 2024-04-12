В субботу из Севастополя стартует мотопробег в честь 80-летия освобождения Крыма

13 апреля из Севастополя отправится мотопробег, посвящённый освобождению полуострова от немецко-фашистских захватчиков. Как сообщает Туристический портал Крыма, участники мотопробега проедут по западному побережью, остановятся в центре полуострова и завершат путь на 58-ом километре трассы «Симферополь – Евпатория» возле памятника морякам-десантникам 1942 года.

Патриотический мотопробег стартует из Севастополя в 11:00. Участники отправятся в посёлок Гвардейское Симферопольского района, где запланировано посещение братской могилы советских воинов, погибших на подступах к Симферополю в апреле 1944 года. Тогда движение войск 4-го Украинского фронта на нацистскую группировку в районе посёлка Сарабуз (ныне – Гвардейское) было приостановлено огнём противника, однако, несмотря на сопротивление немецко-румынских подразделений, наши войска прорвали оборону и 13 апреля 1944 года освободили Симферополь от захватчиков. Примерное время начала возложения цветов к памятнику – в 12:00.

Следующим местом, где остановится патриотический мотопробег, станет мемориальный комплекс в честь девяти Героев Советского Союза в селе Геройское Сакского района. Здесь похоронены останки воинов из состава 3-го Гвардейского мотоинженерного и 91-го мотоциклетного батальонов 19-го Перекопского Краснознаменного танкового корпуса. 13 апреля 1944 года, когда фашисты отступали из Крыма, стало известно об их скоплении неподалеку от трассы Симферополь – Евпатория. Девять разведчиков отправились узнать расположение противника и приняли огонь от роты гитлеровцев. Указом президиума Верховного Совета СССР от 16 мая 1944 года всем девяти участникам неравного боя было присвоено звание Героя Советского Союза. Восьми из них – посмертно… Примерное время начала возложения цветов к памятнику – в 13:30.

В 14:30 мотопробег отправится к финальной точке – братской могиле участников Евпаторийского десанта 1942 года на 58-м километре трассы Симферополь – Евпатория. Собравшиеся возложат цветы в память о героическом сражении тактического десанта, который в холодный штормовой день предпринял попытку начать наступление вглубь полуострова. Это событие, случившееся в ночь с 5 на 6 января, стало одним из значительных для Евпатории, которая ждала освобождения от гитлеровцев. В масштабной военной операции участвовали сторожевые катера и тральщик «Взрыватель». Моряков ждала трагическая судьба. Тела погибших были захоронены 7 января 1942 года на берегу. 7 июня 1970 года здесь появился мемориал героям-десантникам. Примерное время начала возложения цветов к памятнику – в 15:00.

Желающие примкнуть к мотопробегу могут сделать это в местах плановых остановок колонны у памятников. За новостями мероприятия следите здесь.

Место старта колонны в Севастополе — ул. Грибная, 42, парковка возле бара «У Шрека».