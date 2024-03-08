Добровольцы Севастополя раздали 8 марта более трех тысяч тюльпанов  

#ВамЛюбимые!

В Севастополе состоялась ежегодная Всероссийская акция #ВамЛюбимые, которая приурочена к Международному женскому дню. Участниками акции стали порядка 100 добровольцев – представителей молодёжных организаций и активистов. Они поздравили женщин с праздником букетами тюльпанов.

Поздравления начались 6 марта: добровольцы вместе с волонтёрами-медиками посетили Севастопольский центр крови, где поздравили сотрудников и посетительниц, а также вручили тюльпаны медикам первой городской больницы. Вместе с волонтёрами Победы добровольцы навестили женщин-ветеранов и передали подписанные школьниками поздравительные открытки.

Акция «Вам, любимые!» ежегодно объединяет представителей разных добровольческих движений и молодёжных сообществ с одной целью – подарить тепло, добрые слова и улыбки, поднять настроение букетом цветов. Особенно приятно, что уже несколько лет к нам присоединяются школьники – пишут открытки и вместе со взрослыми товарищами дарят цветы. Это значит, что акция откликается у нашей молодёжи вне зависимости от возраста и действительно объединяет тех, кто готов сделать чей-то день лучше, – отмечает начальник управления по делам молодёжи Марина Слонченко.

Традиционно поздравили дам, прибывающих в город и уезжающих, на территории железнодорожного вокзала.

В канун праздника молодые люди подарили цветы гуляющим в сквере у школы № 41, благоустроенном в рамках федерального проекта «Формирование комфортной городской среды» национального проекта «Жильё и городская среда» в прошлом году.

Я участвую в этой акции ежегодно, и этот год не стал исключением. Мне в принципе нравится заниматься добрыми делами, а когда они ещё и приносят радость и пользу другим людям, то это ещё приятнее. Я считаю, что это очень правильная и нужная акция, потому что девушкам приятно, когда им дарят цветы, – поделился Максим Крохмальный, активный участник добровольческого движения Севастополя.

В праздничный день добровольцы традиционно поздравили девушек и женщин в центре города – 8 марта ребята раздали порядка 2 тысяч цветов, а также провели тематический флешмоб, выстроившись в цифру «восемь» на Приморском бульваре.

Всероссийская акция «Вам, любимые!» проходит в Севастополе с 2015 года, и каждый раз к ней присоединяется порядка ста молодых людей – с искренними улыбками и добрыми словами они вручают тюльпаны представительницам прекрасного пола. Акция реализуется в рамках регионального проекта «Социальная активность» национального проекта «Образование», инициированного Президентом России, с целью вовлечения молодёжи в занятие добровольческой деятельностью.

Фото и материалы: пресс-служба правительства Севастополя.