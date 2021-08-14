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Активисты ОНФ проинспектировали ход дорожных работ на улице Руднева в Севастополе
Фото: пресс-служба правительства Севастополя

Активисты ОНФ проинспектировали ход дорожных работ на улице Руднева в Севастополе

Опубликовал: CrimeaPRESS в Новости Севастополя 19:06 14.08.2021

Специалисты строительного контроля совместно с активистами Общероссийского народного фронта (ОНФ) проинспектировали ремонт дороги на ул. Руднева в Севастополе. Работы на объекте выполняются в рамках нацпроекта «Безопасные качественные дороги».

К текущему ремонту ул. Руднева подрядная организация «Севдорстрой» приступила в начале лета. Протяженность участка от ул. Льва Толстого до ул. Ковпака — почти 600 метров.

Дорожники уже выполнили устройство выравнивающего слоя асфальтобетонного покрытия и продолжают замену бордюров, ремонт тротуаров. Запланированы также устройство финишного слоя покрытия, установка дорожных знаков и нанесение разметки. В ходе совместной проверки контролеры выявили нарушение в части установки бордюров, которое по решению заказчика работ подрядчик устранит в ближайшее время за счет собственных средств, — отмечает пресс-служба правительства Севастополя.

Напомним, объекты национального проекта «Безопасные качественные дороги» помимо специалистов регулярно инспектируют и представители общественности. В Севастополе активисты ОНФ выезжают на объекты еженедельно.

Активисты ОНФ проинспектировали ход дорожных работ на улице Руднева в Севастополе

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