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Активисты студотрядов Севастополя встретились с Губернатором города

Активисты студотрядов Севастополя встретились с Губернатором города

Опубликовал: КрымPRESS в Новости Севастополя 22:02 17.02.2021

17 февраля в «Точке кипения» Севастопольского государственного университета бойцы и кандидаты студенческих отрядов Севастополя встретились с Губернатором города Михаилом Развожаевым. Мероприятие состоялось в связи с празднованием Дня Российских студенческих отрядов.

Члены организации рассказали Михаилу Развожаеву о том, где и по каким направлениям проходила их работа в летний период. Также глава города узнал факты из истории регионального отделения РСО, информацию о символике и атрибутике, традициях и ценностях студенческих отрядов, благодаря организованной выставке. Ключевым моментом мероприятия стало вручение главной форменной куртки, бойцовки, Губернатору города Севастополя, в знак благодарности за его содействие в развитии организации на территории города Севастополя, — озвучили детали встречи в пресс-службе  Севастопольского регионального отделения  молодежной организации «Российские Студенческие Отряды». 

Михаил Развожаев предложил активистам студотрядов присоединиться к строительству объектов Федеральной целевой программы.

В этом году в Севастополе идет масштабное строительство объектов ФЦП. Будет здорово, если наши студотряды будут работать на севастопольских объектах. Это правильная история, колоссальный опыт и возможность заработка на время летних каникул, – отмечает глава города.

Активисты студотрядов Севастополя встретились с Губернатором города

В рамках празднования Михаил Развожаев вручил благодарственные письма от Президента Российской Федерации командиру регионального штаба Севастопольского регионального отделения МООО «Российские Студенческие Отряды», Денису Кондратьеву, а также его заместителю – Надежде Петрукович. Особо отличившиеся активисты организации также получили благодарственные письма Губернатора города Севастополя.

Мероприятие организовано Управлением по делам молодежи и спорта города Севастополя, ГБОУ ДО города Севастополя «Городской центр социальных и спортивных программ Севастополя», а также Севастопольским региональным отделением Молодежной общероссийской общественной организацией «Российские Студенческие Отряды».

фото: пресс-служба Севастопольского регионального отделения  молодежной организации «Российские Студенческие Отряды»

Активисты студотрядов Севастополя встретились с Губернатором города

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