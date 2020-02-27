Активный отдых в Геленджике: чем занять себя во время отпуска

Зачем туристы едут на море? Чтобы поваляться на пляже, погреться под теплым солнцем. Но рано или поздно пляжный отдых надоедает, и туристам хочется разнообразить свой отпуск активным времяпрепровождением.

Чем же заняться в Геленджике, если лежание на пляже уже надоело, а отпуск еще не подошел к концу?

Развлечения на берегу моря

На пляже можно увидеть различные экскурсии. Например, туристов предлагают свозить на яхте к Скале Парус, белым скалам мыса Дооб. Такие экскурсии занимают около трех часов и обещают не только посещение природных достопримечательностей, но и морскую прогулку. К слову, простые катания на яхтах тоже предлагаются.

На пляжах также предлагается масса водных развлечений, как-то полет на парашюте или поездка на банане в открытое море. Если туристам хватит храбрости, можно совершить погружение под воду с аквалангом. Такие экскурсии стоят недорого, а по времени занимают около двух часов. Стоит отметить, что большинство рыб, которых можно увидеть на глубине, встречаются и вблизи берега. Поэтому дайвинг будет интересен только в случае погружения к затонувшим кораблям или в гроты. Популярной среди туристов является и морская рыбалка.

Развлечения в горах

Не секрет, что в районе Геленджика начинаются Кавказские горы, высота которых здесь – около одного километра над уровнем моря. Соответственно, есть масса активностей, связанных с горами.

Одним из самых популярных занятий среди туристов является посещение водопадов. Их здесь великое множество. На каждой горной реке есть свои красивые каскады водопадов. Чтобы посмотреть все водопады одной реки, наверняка придется немало пройти. К посещению особенно рекомендуются Пшадские и Гебиусские водопады. Посещение горных рек можно совместить с разглядыванием дольменов, ведь они встречаются в горах повсеместно.

Чтобы не добираться до водопадов самостоятельно можно взять экскурсию на джипе. Туристов возят по труднодоступным дорогам, подвозят к водопадам, дольменам и даже поднимают на вершину гор.

Популярны также прогулки по горам на квадроциклах и верховая езда. Однако следует помнить, что такие активности лучше всего совершать рано утром или вечером, когда солнце не такое жаркое.

Парки развлечений

И, конечно же, куда без парков развлечений, которых в Геленджикском районе целая куча. Можно посетить аквапарк, дельфинарий. Геленджик также предлагает своим посетителям удивительный Сафари парк, где собраны разные виды животных, большинство из которых можно покормить с рук. Еще один плюс Сафари парка – возможность подняться на вершину Маркотхского хребта по канатной дороге, откуда открывается незабываемый вид.

Еще одна канатная дорога расположилась в соседнем парке – Олимп. Примечателен он тем, что здесь на вершине горы стоит колесо обозрения, а по ночам проходят пивные вечеринки.

Для посещения также рекомендуются Старый парк в Кабардинке, где собраны образы основных мировых культур: древнего Египта, Греции, Средневековья, Японской, Индийской культур.

Все эти развлечения, которые предлагает Геленджик своим туристам, не дадут заскучать на пляже.

Где остановиться

Летом в городе огромное количество предложений, как от частников так и от больших и маленьких отелей. Цены абсолютно разные, все зависит от звездности отеля. Рекомендовать можно один из крупнейших в Геленджике ЛОК «Солнечная». Достаточно не плохие номера с адекватной стоимостью, подробно можно посмотреть на сайте http://www.loksolnechnaya.ru. Далеко не плохое обслуживание, пляж в 50 метрах от самой гостиницы. Если отдыхаете большой компанией, то у них же можно снять коттедж, все цены на сайте есть. Питание организовано по системе шведский стол, на территории два бассейна, но в пик сезона людей много. Рядом расположен шикарный парк, детям точно понравиться.