Акция «Дарите книги с любовью» завершилась в Севастополе

Акция «Дарите книги с любовью» была приурочена к Международному дню книгодарения, который отмечается 14 февраля. Цель – пополнить фонды библиотек, которым не хватает новых книг, чтобы читатели имели доступ к современной качественной литературе, к новым изданиям, которые редко поступают в отдаленные регионы.

Считаю, что принять участие в такой акции необходимо, в Севастополе количество желающих растет с каждым годом. Я подарил книгу, связанную с историей Отечества, – цитирует пресс-служба Правительства Севастополя вице-губернатора Игоря Михеева.

В рамках акции в библиотеках, книжных магазинах, музеях, школах по всей стране собирали книги для библиотек и детских учреждений. Кроме того, были организованы викторины, мастер-классы, встречи с детскими писателями, художниками и другими известными людьми. Для большинства участников эти мероприятия проходили в гибридном формате в связи с эпидемиологической ситуацией.

В этом году за время проведения акции удалось собрать более 3 тысяч книг.

Напомним, это уже шестая общероссийская акция «Дарите книги с любовью», приуроченная к Международному дню книгодарения. Первая прошла в 2017 году по инициативе ассоциации «Растим читателя».