Акция доноров «Поколение Добра» объединит неравнодушную молодежь России

С 5 февраля по 5 марта при поддержке Федерального медико-биологического агентства во всех регионах страны пройдет Всероссийская акция «Поколение добра». Серия донорских мероприятий призвана сплотить молодое поколение вокруг одной из важнейших социальных миссий. К участию приглашаются активные и вовлеченные в общественную жизнь молодые люди, лидеры сообществ и молодежных советов.
В дни проведения акции участникам предлагается посетить учреждение службы крови своего города в компании единомышленников, пополнить банк крови и вступить в Федеральной регистр доноров костного мозга. Обязательным условием участия является размещение фото или короткого видео о визите в социальной сети ВКонтакте с хэштегом #ПоколениеДобра и отметкой учреждения службы крови. Помимо этого, в рамках коротких видео участники смогут передать эстафету добра и пригласить на донацию молодежные сообщества региона. По итогам акций все молодежные коллективы будут отмечены памятными подарками службы крови, — отмечают организаторы акции.
Организаторы подчеркивают, что мероприятия пройдут во всех учреждениях службы крови Российской Федерации. Участники узнают о донорстве крови и ее компонентов, работе Федерального регистра доноров костного мозга и внесут свой вклад в будущее страны. «Поколение Добра» – акция, достойная истинных патриотов, готовых прийти на помощь нуждающимся и спасти жизнь человека.
источник: пресс-служба администрации Ялты
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