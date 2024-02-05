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Акция доноров «Поколение Добра» объединит неравнодушную молодежь России

Акция доноров «Поколение Добра» объединит неравнодушную молодежь России

Опубликовал: КрымPRESS в Актуально 15:14 05.02.2024

С 5 февраля по 5 марта при поддержке Федерального медико-биологического агентства во всех регионах страны пройдет Всероссийская акция «Поколение добра».  Серия донорских мероприятий призвана сплотить молодое поколение вокруг одной из важнейших социальных миссий. К участию приглашаются активные и вовлеченные в общественную жизнь молодые люди, лидеры сообществ и молодежных советов.

В дни проведения акции участникам предлагается посетить учреждение службы крови своего города в компании единомышленников, пополнить банк крови и вступить в Федеральной регистр доноров костного мозга. Обязательным условием участия является размещение фото или короткого видео о визите в социальной сети ВКонтакте с хэштегом #ПоколениеДобра и отметкой учреждения службы крови. Помимо этого, в рамках коротких видео участники смогут передать эстафету добра и пригласить на донацию молодежные сообщества региона. По итогам акций все молодежные коллективы будут отмечены памятными подарками службы крови, — отмечают организаторы акции. 

Акция доноров «Поколение Добра» объединит неравнодушную молодежь России Акция доноров «Поколение Добра» объединит неравнодушную молодежь России

Организаторы подчеркивают, что мероприятия пройдут во всех учреждениях службы крови Российской Федерации. Участники узнают о донорстве крови и ее компонентов, работе Федерального регистра доноров костного мозга и внесут свой вклад в будущее страны. «Поколение Добра» – акция, достойная истинных патриотов, готовых прийти на помощь нуждающимся и спасти жизнь человека.

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источник: пресс-служба администрации Ялты

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