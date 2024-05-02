Акция «Май! Труд крут!»: в Севастополе прошёл первомайский субботник

Студенческие отряды Севастополя приняли участие в субботнике, посвящённом Дню весны и труда. Он состоялся 1 мая на Рыбацком причале в рамках Всероссийской акции «Май! Труд крут!» В уборке территории приняли участие 55 членов студенческих отрядов, губернаторских школьных трудовых отрядов и добровольцев из числа молодёжи. Всего участники убрали более 50 мешков бытового и строительного мусора.
Искренне считаю, что, участвуя в подобных мероприятиях, мы прививаем нашей молодёжи культуру труда, что, несомненно, правильно, – цитирует пресс-служба Правительства Севастополя начальника управления по делам молодёжи Марину Слонченко.
Всероссийская акция прошла в 82 субъектах Российской Федерации и объединила порядка 50 000 активистов со всей страны.
Я считаю, что субботник – это отличная возможность сплотиться благодаря труду. Я рада, что десятки представителей молодёжи Севастополя выбрали провести свой праздник именно таким образом, на субботнике. Мы потрудились на славу и привели в порядок территорию Рыбацкого причала, – отмечает активист, руководитель пресс-службы губернаторских школьных трудовых отрядов Эльвира Власенко.
Также в День весны и труда в Москве на Международной выставке-форуме «Россия» состоялось праздничное шествие, операторами которого выступили Российские студенческие отряды совместно с Росмолодёжью. Мероприятие прошло под лозунгом «Май! Труд крут!» Участниками парада стали более 5 000 человек, в том числе активисты из Севастополя.
источник: пресс-служба Правительства Севастополя
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