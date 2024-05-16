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Акция «Ночь музеев» в Республике пройдет 17 мая

Акция «Ночь музеев» в Республике Крым пройдет 17 мая

Опубликовал: CrimeaPRESS в Культура Крыма 18:04 16.05.2024

В Республике Крым 17 мая состоится Всероссийская культурно-просветительская акция «Ночь музеев». Об этом сообщила министр культуры РК Татьяна Манежина.

Тема федеральной акции в 2024 году – «Из поколения в поколение. Семейные реликвии» посвящена Году семьи в России.

По словам министра, все республиканские музейные учреждения традиционно присоединяются к акции и организовывают для посетителей всех возрастов интересные программы: экскурсии, творческие встречи, лекции, мастер-классы, квесты, выставки, концерты, инсталляции, обзоры, кинопоказы и многие другие события, в том числе в режиме онлайн подготовлены увлекательные мероприятия.

Кроме того, Татьяна Манежина отметила, что 18 мая крымчане и гости полуострова приглашаются на День открытых дверей. В рамках празднования Международного дня музеев можно будет бесплатно посетить музеи, отнесенные к ведению Министерства культуры Республики Крым.

Анонсы публикуются на сайтах и в социальных сетях учреждений.

Напомним, Всероссийская культурно-просветительская акция «Ночь музеев» приурочена к Международному дню музеев. Профессиональный праздник ежегодно отмечается 18 мая. Организаторы акции — Министерство культуры Российской Федерации, портал культурного наследия и традиций России «Культура. РФ».

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