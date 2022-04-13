Акция «Сад памяти» – не только экологическая инициатива, но и патриотическая. Такое мнение выразил заместитель председателя Совета министров РК Михаил Назаров, который принял участие в центральном мероприятии в рамках акции «Сад памяти» в Евпатории. Акция проходит по поручению Президента РФ Владимира Путина, который лично посадил свое дерево памяти у Ржевского мемориала.

Это не просто экологическая инициатива. Основная цель акции – увековечить память каждого, кто погиб в годы Великой Отечественной войны. Всего – 27 миллионов деревьев в память о 27 миллионах погибших. Кроме того, в наше непростое время, эта акция очень актуальна. Сейчас во время спецоперации наши солдаты сражаются за мир и свободу. Некоторые бойцы, к сожалению, никогда не вернутся домой к близким, а потому высадка деревьев в рамках акции «Сад памяти» также посвящена и военным, участвующим в спецоперации, — прокомментировал вице-премьер.

Также зампред сообщил, что всего в 2022 году в Крыму было проведено 14 мероприятий в рамках акции «Сад памяти», из них – 3 мероприятия на территории лесного фонда, 11 – на территории муниципальных образований. Мероприятия проходили в Керчи, Феодосии, Евпатории, Симферополе, Судаке, Алуште, Раздольненском, Белогорском, Ленинском, Сакском районах. В акции приняли участие более тысячи человек, было высажено больше 15 600 саженцев деревьев и кустарников.

Сегодня на площади 0,1 га в Евпатории высадили 220 саженцев деревьев. Среди них: абрикос, миндаль обыкновенный, туя, форзиция, можжевельник «Блю Эрроу» и кипарис.