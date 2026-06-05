Сергей Аксёнов: «Работа, которую сегодня проделывают сотрудники Минприроды РК, так значима»

Глава Республики Крым поздравил крымских специалистов со Всемирным днем окружающей среды и Днем эколога, который традиционно отмечается в России 5 июня. Сергей Аксёнов поблагодарил трудовой коллектив Министерства экологии и природных ресурсов Республики Крым, а также профильных ведомств и учреждений за большой труд по охране окружающей среды.
Для Крыма, как курортного региона, сегодняшняя дата особенно важна. Мы должны соответствовать требованиям времени, уделяя особое внимание сбережению нашей уникальной природы, охране краснокнижных растений и животных. Важно продолжать ликвидацию стихийных свалок, поддерживать чистоту и порядок в целом. Поэтому работа, которую сегодня проделывают сотрудники Минприроды РК, так значима. Благодаря вам и вашей профессиональной деятельности Крым становится красивее, лучше, привлекательнее для туристов и комфортнее для жизни, – сказал Глава республики.
Также Сергей Аксёнов выразил уверенность, что все задачи, которые стоят перед Министерством экологии и природных ресурсов РК, будут выполняться в срок и на высоком уровне.
За значительный вклад в развитие рационального природопользования, обеспечение экологической безопасности и охраны окружающей среды Сергей Аксёнов вручил специалистам Благодарности Главы Республики Крым.
В мероприятии приняли участие заместитель Председателя Совета министров РК Ольга Шевцова, заместитель министра экологии и природных ресурсов РК – заместитель Главного государственного инспектора РК Павел Чаговец.
источник: Управление информации и пресс-службы Главы Республики Крым
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