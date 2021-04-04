Аквагрим: история в красках, которая делает праздники ярче

Детские праздники — события, которые не так-то просто устраиваются. Конечно, если подходить к их организации не формально, а всё-таки со стремлением порадовать и удивить ребятню. Правило взрослых мероприятий, когда богатый стол с «разносолами» решает всё, в случае с детьми не работает от слов «никак и никогда». Это тот вариант развития ситуации, когда к решению задачи доводится подходить максимально нестандартно. Хорошая новость в том, что сегодня «фишек», благодаря которым праздник можно сделать максимально ярким, великое множество.

Скажете, вопрос масштаба и интересности торжества в его стоимости? Вовсе нет. Создать сказку можно, не размахиваясь совсем уж глобально. И один из приёмов на все случаи жизни, но благодаря которому на празднике можно разыграть практически любой сценарий, это аквагрим https://rospissten-almaty.kz/akvagrim-bodiart-almaty. А всё потому, что он легко наносится — в течение считанных минут, и буквально творит чудеса: мастера по аквагриму умеют превращать девчонок и мальчишек (да и взрослых тоже!) в принцесс и пиратов, в мультяшных персонажей и супергероев буквально несколькими взмахами кисти.

Что представляет собой аквагрим?

Тут заметим сразу: он абсолютно безопасен в плане воздействия на здоровье человека. Материалы, которые используются, это не синтетика. Все краски изготавливаются на водной основе с использованием глицерина, вазелина, пищевых красителей, воска, карбоната кальция и стеарилового спирта (в косметологии его используют повсеместно). Наносятся тонким слоем, что позволяет коже дышать. И — да! Аквагрим быстро наносится, но и быстро смывается, так что радость превращения — это удовольствие, которое обойдётся недорого как в смысле денег, так и затраченного времени.

Есть ли ограничения по использованию аквагрима?

На самом деле тем он и прекрасен, что может быть использован на торжествах, гостями которых становятся люди любых возрастов. От совсем малышей до серьёзных взрослых.

Сценарии, которые можно разыгрывать, используя аквагрим?

Да любые! Как милые и радужные истории, так и в стиле «А сейчас будет страшно!» И здесь отметим ещё один момент, который стоит знать об аквагриме: при его использовании нет предела совершенству и нет границ фантазии. Краски позволяют создавать не только простенькие «маски», но и архисложные, благодаря эластичности материала, его способности к быстрому высыханию и богатой цветовой палитре.