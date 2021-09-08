Александр Лицкевич из Люкс Групп уверен, что наручные часы всегда будут актуальными

Развитие современной технологической базы и компьютеризация всех рабочих процессов приводит к выводу о том, что некоторые разработки могут потерять свою актуальность.

Мнение А. Лицкевича о актуальности швейцарских часов через 10 лет

Развитие современной технологической базы и компьютеризация всех рабочих процессов приводит к выводу о том, что некоторые разработки могут потерять свою актуальность. Но при этом наручные часы являются показателем престижности, успешности и тонкого вкуса. Такой аксессуар позволяет подчеркнуть статус и выразить индивидуальность его владельца. Именно поэтому все больше стран работают над своими брендами, но неизменным лидером все равно остается Швейцария.

Особенность выбора

Александр Лицкевич считает, что наручные часы – это главный аксессуар, который должен присутствовать в любом образе. К его выбору нужно подходить обдуманно и лучше предварительно изучить предложения рынка. Но также есть некоторые рекомендации, которыми пользуются большинство людей, имеющих понимание в и опыт в данном вопросе.

Руководство по подбору:

дизайн и декоративное оформление;

стиль жизни и активность будущего владельца;

стоимость и престиж изделия;

актуальность и современность моделей.

Если образ требует делового стиля, то идеальным вариантом будут классические модели с кожаным ремешком и строгим дизайном. А спортсменам лучше обратить внимание на противоударные часы с влагозащищенным корпусом.

Рекомендации профессионала

Александр Лицкевич знает несколько секретов по выбору стильных наручных часов, как неотъемлемого атрибута, который никогда не утратит своей актуальности.

Чем же смогли швейцарские часы заслужить такую популярность?

Во-первых, это механизм. Если некоторые производители не имеют собственных разработок в данной области, то швейцарские бренды используют собственный уникальный механизм. Его отличие в точности и высоком качестве. А твердость и прочность сапфирового стекла уже давно оценили во всем мире.

На втором месте находится дизайн. Внешний вид часов неоднократно поддавался изменениям и корректировался. Но узнаваемость, утонченность и изысканность присутствуют даже в современных моделях. При этом, качество вполне оправдывает стоимость каждого изделия.

Статус и актуальность швейцарских часов подтверждены точностью их работы, уникальностью и долговечностью механизма, а также стильным оформлением и престижностью. Их можно приобрести для стильного дополнения образа или в качестве престижного подарка.

Все эти факторы указывают на актуальность швейцарских часов с вековой историей, которые никогда не устареют.