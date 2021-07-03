Алюминиевые двери. Эксперты говорят: преимуществ достаточно — покупка себя оправдает

Если раньше алюминиевые двери в основном были приметой офисных помещений, то сегодня они активно используются повсеместно. В домах и в квартирах, в том числе. Как в качестве входных конструкций, так и межкомнатных. Причина такой востребованности, в общем-то, проста: производители вняли запросам потенциальных покупателей и усовершенствовали их максимально. Более того, эксперты поговаривают, что старания брендов, выпускающих алюминиевые двери, увенчались сверхуспехом — материал активно теснит традиционные дерево и пластик.

Впрочем, здесь стоит оговориться: когда «поём» хвалебные оды алюминиевым дверям, то имеем ввиду по-настоящему качественные образчики такого рода изделий. Благо сегодня купить алюминиевый дверной профиль высокого класса и соответствующие полотна можно напрямую от производителей, которые гарантируют качество продукции.

Что нужно знать об алюминиевых дверях, чтобы разрешить в их пользу извечный вопрос «быть или не быть»? Основные преимущества таковы:

алюминий — материал прочный. Конструкции из него, соответственно, тоже. Что для дверей, тем более, если они входные, «плюс» главный. Как и тот факт, что алюминий устойчив к коррозии;

по оценкам специалистов, алюминиевые конструкции стойко ведут себя практически при любом температурном режиме — от -80 до 100 градусов с плюсом;

из двух перечисленных выше факторов вытекает третий — конструкции из алюминия долговечны. Будут служить верой и правдой, при соответствующем уходе (а он элементарно прост — они, к примеру, не требовательны к чистящим средствам, так что можно использовать любые), дюжину и более лет точно.

Нельзя не отметить и тот факт, что сегодня дизайнеры, когда речь идёт об алюминиевых дверях, полёт своей фантазии не ограничивают. Как в том, что касается цветовой палитры, так и в том, как конструкции должны функционировать при работе. У таких дверей, в частности, несколько типов открытия: начиная классикой — распашной вариант, продолжая раздвижным, маятниковым, складным и, завершая, так называемым револьверным типом дверей, который используют в помещениях с большой проходимостью.

Как результат, конструкции можно вписать в любой интерьер и стилевое решение. Здесь «на руку» играет и то, что алюминиевые двери могут быть как с «глухим» полотном, так и со вставками. Стекло (калёное или ламинированное), к примеру, с алюминием «дружит» на все 100%.