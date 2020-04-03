Алюминиевые двери от поставщика и производителя – выбор умных

Алюминиевые двери (как входной группы, так и межкомнатные) в последнее время потеснили деревянные (в том числе ДСП) и пластиковые. Плюсов в них явно больше: прочность и долговечность, тепло- и шумоизоляция, устойчивость и универсальность. Относительным минусом поначалу считалась дороговизна, объясняемая более сложной технологией производства. Но этот «минус» легко сходит на нет, если приобретать алюминиевые двери напрямую у поставщика и производителя.

Это не так сложно, как кажется. Можно даже не выходить из дома (в условиях «самоизоляции – вполне актуально). Достаточно перейти по ссылке https://www.lagolit.ru/alyuminievye_dveri/. На сайте компании «ЛАГОЛИТ» представлен широкий выбор продукции из алюминия, в том числе и двери.

Обратите внимание на специальное предложение – алюминиевые двери от 17 900 рублей. Здесь же можно изучить весь каталог «теплых» или сезонных («холодных») конструкций. Первые – это 100% входная группа: легкие, прочные, герметичные, из алюминиевого профиля серий V-60, AGS 68 и стеклопакетов толщиной до 40 мм. Вторые – в большинстве своем межкомнатные, толщина стеклопакета – 24 мм.

Одна из главных особенностей алюминиевых дверей в их «Нестандартности». При их изготовлении можно варьировать с формами и размерами по желанию заказчика (и сделанным на месте замерам и расчетам). То есть дизайн таких дверей – индивидуальный. Это незаменимо для частных домов, коттеджей, с нестандартными дверными проемами. Кроме того, можно заказать не только двух-, но и трехстворчатые двери. Компания «ЛАГОЛИТ» предлагает новинку для оригинального дизайна: параллельно-сдвижные или раздвижные двери. Есть дополнительные пожелания? Современное оборудование и профессионализм мастеров позволят выполнить любой заказ: вплоть до т.н. «маятниковых» (идеальное решение для ресторанов и кафе).