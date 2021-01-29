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Американские эсминцы провели «операцию по взаимодействию» в Черном море

Американские эсминцы провели «операцию по взаимодействию» в Черном море

Опубликовал: CrimeaPRESS в Новости Крыма сегодня 21:53 29.01.2021

Эсминцы ВМС США «Porter» и «Donald Cook» провели операцию в Черном море. Об этом в пятницу сообщило американское посольство на Украине.

В Черном море эсминцы ВМС США Porter и Donald Cook провели морскую операцию с участием самолетов дальнего радиолокационного обнаружения и управления AWACS НАТО и патрульного самолета P-8A ВМС США для дальнейшего усиления взаимодействия между членами НАТО, — говорится в сообщении, опубликованном в Twitter.

Американские эсминцы провели «операцию по взаимодействию» в Черном море

В диппредставительстве подчеркнули, что американские силы сосредоточены в Черном море в целях поддержки стран — членов НАТО и партнеров альянса, имеющих выход к этой акватории.

Напомним, ранее экипаж фрегата Черноморского флота РФ «Адмирал Макаров» провел комплекс корабельных учений в акватории Черного моря на фоне захода американских эсминцев «Porter» и «Donald Cook».

В МИД РФ неоднократно отмечали, что военное присутствие в акватории Черного моря кораблей держав, находящихся за пределами региона, не способствует укреплению стабильности. В США настаивают, что действуют в рамках Конвенции Монтрё, регулирующей проход военных кораблей через проливы Босфор и Дарданеллы, а сами учения проходят в международных водах.

Американские эсминцы провели «операцию по взаимодействию» в Черном море

Фото: Twitter, U.S. Embassy Kyiv.

Американские эсминцы провели «операцию по взаимодействию» в Черном море

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