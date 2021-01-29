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Фрегат «Адмирал Макаров» Черноморского флота «передал привет» американским эсминцам
Фото: пресс-служба ЮВО

Фрегат «Адмирал Макаров» Черноморского флота «передал привет» американским эсминцам

Опубликовал: CrimeaPRESS в Новости Крыма сегодня 14:28 29.01.2021

Как мы уже сообщали, накануне в Черное море зашел ракетный эсминец «Портер» ВМС США. Он «составил компанию» еще одному американскому эсминцу – «Дональду Куку». В НАТО объяснили такую активность необходимостью проведения учений. Корабли и авиация Черноморского флота взяли «гостей» под наблюдение. Мало того, черноморцы и сами провели учение, «передав привет» американцам.

Так, по информации пресс-службы Южного военного округа, экипаж фрегата «Адмирал Макаров» Черноморского флота провёл комплекс корабельных учений в акватории Черного моря.

Накануне фрегат вышел из пункта базирования для выполнения задач по предназначению в соответствии с планом боевой подготовки сил флота. В ходе тренировок расчёт противовоздушной обороны фрегата обнаружил условную воздушную цель, после чего личный состав осуществил постановку активных и пассивных помех с использованием средств радиоэлектронной борьбы.

Военнослужащие ракетно-артиллерийской боевой части корабля провели тренировки по подготовке и приведению оружия в готовность к применению и отработали алгоритм действий в ходе проведения условного морского боя с имитированной целью. Также в рамках выхода в море были проведены тренировки по борьбе за живучесть и организации охраны и обороны корабля при переходе морем, — говорится в сообщении.

Следующим этапом боевой подготовки экипажа фрегата станет совместное учение с дивизионом берегового ракетного комплекса «Бастион» Черноморского флота. Уверены, «гостям понравится».

Фрегат «Адмирал Макаров» Черноморского флота «передал привет» американским эсминцам

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