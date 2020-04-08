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Американские политики усмотрели в коронавирусе шанс на "возвращение" Крыма Украине

Американские политики усмотрели в коронавирусе шанс на «возвращение» Крыма Украине

Опубликовал: CrimeaPRESS в Новости Крыма сегодня 20:16 08.04.2020

Три бывших американских посла на Украине: Стивен Пайфер, Джон Хербст и Уильям Тейлор – в публикации в издании NPR предложили воспользоваться пандемией коронавируса для оказания давления на Россию и «возвращения» Крыма Украине.

По утверждению авторов обращения, пандемия COVID-19 «дает неожиданную возможность» прекратить конфликт на Украине.

Так, бывшие послы заявили, что в условиях распространения коронавируса и падения нефтяных цен США со своими союзниками должны выступить с предложением о снятии международных санкций против России, если конфликт на Украине прекратится.

Кризис коронавируса может заставить Кремль согласиться, — полагают американские политики.

По их словам, американский президент Дональд Трамп в сотрудничестве с лидерами Германии, Франции и Украины якобы должен предложить Москве прекратить конфликт на Украине, а взамен пообещать отменить санкции, введенные против России. При этом в случае «возвращения» Крыма Киеву «можно будет отменить и другие санкции», заявили экс-дипломаты.

В Крыму на это странное предположение ответил депутат Госдумы от Севастополя Дмитрий Белик. По мнению депутата, никакое внешнее давление на Россию не вернет Крым под контроль Киева, передает РИА «Новости.

Они просто не знают наш национальный менталитет, не желают учить нашу историю, поэтому и надеются на принципы давления в отношении нашей страны. Россия многое повидала, а уж пережила такое, чего другим и не снилось. И всю свою историю находилась под санкциями Запада, – заявил Белик.

Депутат подчеркнул, что пандемия «не панацея для давления на Россию». По его словам, переход страны на карантин не влияет на боеготовность и на государственные принципы, «один из которых – Крым наш».

Американские политики усмотрели в коронавирусе шанс на "возвращение" Крыма Украине

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