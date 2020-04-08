Американские политики усмотрели в коронавирусе шанс на «возвращение» Крыма Украине

Три бывших американских посла на Украине: Стивен Пайфер, Джон Хербст и Уильям Тейлор – в публикации в издании NPR предложили воспользоваться пандемией коронавируса для оказания давления на Россию и «возвращения» Крыма Украине.

По утверждению авторов обращения, пандемия COVID-19 «дает неожиданную возможность» прекратить конфликт на Украине.

Так, бывшие послы заявили, что в условиях распространения коронавируса и падения нефтяных цен США со своими союзниками должны выступить с предложением о снятии международных санкций против России, если конфликт на Украине прекратится.

Кризис коронавируса может заставить Кремль согласиться, — полагают американские политики.

По их словам, американский президент Дональд Трамп в сотрудничестве с лидерами Германии, Франции и Украины якобы должен предложить Москве прекратить конфликт на Украине, а взамен пообещать отменить санкции, введенные против России. При этом в случае «возвращения» Крыма Киеву «можно будет отменить и другие санкции», заявили экс-дипломаты.

В Крыму на это странное предположение ответил депутат Госдумы от Севастополя Дмитрий Белик. По мнению депутата, никакое внешнее давление на Россию не вернет Крым под контроль Киева, передает РИА «Новости .

Они просто не знают наш национальный менталитет, не желают учить нашу историю, поэтому и надеются на принципы давления в отношении нашей страны. Россия многое повидала, а уж пережила такое, чего другим и не снилось. И всю свою историю находилась под санкциями Запада, – заявил Белик.

Депутат подчеркнул, что пандемия «не панацея для давления на Россию». По его словам, переход страны на карантин не влияет на боеготовность и на государственные принципы, «один из которых – Крым наш».