И реплика, и напоминание «батьке»: в Крыму ждут белорусские товары

В Крыму ждут белорусские товары, которые не поступают на полуостров «под надуманными предлогами». Такое напоминание официальному Минску сделал посол России в Республике Беларусь Дмитрий Мезенцев.

Мы хотим, чтобы белорусы в рамках Союзного государства понимали огромный рынок как единый… Сегодня в Крыму ждут продукцию ведущих предприятий республики. Но она не может прийти туда по ряду, на мой взгляд, надуманных, искусственных предлогов и препятствий. Если мы говорим о расширении рынка, то надо быть предельно открытыми и честными, и говорить о тех барьерах, которые существуют на фундаменте политических нюансов и политической конъюнктуры, — заявил Мезенцев в ходе онлайн-конференции «Россия и Беларусь: будущее после пандемии».

Позиция белорусских властей по Крыму двоякая: с одной стороны Лукашенко говорит о «неделимости Украины», с другой стороны, Минск – переговорная площадка между Киевом и Москвой. Тот же Лукашенко заявлял:

Давать оценки – чей Крым, это уже вы занимайтесь там. Я немножко серьезнее смотрю на эти вопросы, не политизирую и не занимаюсь агитацией.

Вот и понимай, как хочешь. Похоже, позицию «батьки» повторил и МИД Республики Беларусь. Ведомство опубликовало странную туристическую карту… вообще без Крыма.

В нашей стране создали путеводитель Discover your Belarus (Открой свою Беларусь), где на графической карте отсутствует аннексированный Россией Крым. Карту разместили в открытом доступе на сайтах белорусских внешнеполитических представительств. Ее можно найти на портале посольства Беларуси в Финляндии. Отмечается, что путеводитель был разработан по инициативе Национального агентства по туризму Беларуси. Он создан для туристов, которые желают познакомиться ближе с достопримечательностями Беларуси. Интересно заметить, что Украина на карте изображена без Крыма, а Россия — представлена только европейской частью, но без Калининградской области, — пишет Агентство БелНовости .

Так что ни туристов белорусских в Крыму, ни товаров. Пока…