Постпред США при ОБСЕ призвал «прекратить кампанию угнетения в Крыму». Что ему ответили

Постпред США при ОБСЕ Джеймс Гилмор призвал Россию прекратить «кампанию угнетения в Крыму», вернуть Украине полный контроль над полуостровом, немедленно освободить всех политзаключенных и вывести свои войска и военную технику. По его словам, Россия продолжает милитаризацию Крымского полуострова, Черного и Азовского морей. Дипломат отметил, что США никогда не признает воссоединение Крыма с Россией, а санкции будут действовать до тех пор, пока полуостров не вернется обратно Украине. Заявление представлено постоянному совету ОБСЕ в Вене и опубликовано на сайте миссии США.

На фоне вчерашнего заявления Госдепа о том, что России следует «убираться с Ближнего Востока», можно предположить, что наша страна «в печёнках» у Запада. Идеальное же решение проблемы: забитая, нищая, беззащитная страна-вассал, в границах «Московии», постоянно просящая у тех же штатов то «печеньки», то кредиты.

Ну да ладно, это они там себе за океаном (и в Киеве, хе-хе) фантазируют. Что же Гилмору ответили в Крыму?

Вице-премьер крымского правительства — постоянный представитель Республики Крым при Президенте РФ Георгий Мурадов назвал заявление американского дипломата «лицемерием и клеветой».

Заявление Гилмора поражает своим лицемерием. Американский пропагандист, которого даже не могу причислить к моим коллегам-дипломатам, распространяет клеветнические измышления о нашей мирной и спокойной республике в тот самый момент, когда его страна охвачена волной насилия, поднявшейся в результате жестокого убийства в Миннеаполисе чернокожего американца Джорджа Флойда, совершенного представителями власти в лице американской полиции. Подчеркнем, что оно стало продолжением укоренившейся практики внесудебных казней беззащитных граждан США, ежегодно осуществляемых сотнями в этой стране, грубо попирающей священное право человека на жизнь, которое как главная ценность закреплено во Всеобщей декларации ООН о правах человека, — сказал РИА Новости Мурадов.

По его словам, на фоне событий, которые происходят в США, потуги американского постпреда позиционировать свою страну в качестве эталона демократии, верховенства права и соблюдения правочеловеческих норм и навязывать свое мнение государствам и народам мира оказываются полностью несостоятельными и приобретают особенно лживый контекст.

В словах Гилмора об «аннексии и оккупации» Крыма и требовании вернуть его Украине не только нет понимания, что на полуострове живут люди, выразившие демократическим путем свою волю выйти из скатившейся в нацистскую пропасть Украины и объявить независимую республику (именно в этом статусе Крым вернулся в Россию), но и сквозит нескрываемая досада, что США не смогли осуществить свои замыслы создания здесь антироссийского военного плацдарма, который был им обещан киевскими националистами. Теперь же приходится лишь с жалостью рассуждать об укреплении обороноспособности Крыма, которое Гилмор скорбно именует «милитаризацией», — сказал крымский вице-премьер.

Мурадов подчеркнул, что американская болезнь собственного превосходства, как пандемия коронавируса, протекает с серьезными осложнениями, что чревато летальным исходом.

В свою очередь, депутат Госдумы РФ от Крыма Михаил Шеремет заявил, что призыв постпреда США при ОБСЕ прекратить «кампанию угнетения в Крыму» выглядит, по меньшей мере, удивительным, и пригласил его отдохнуть на полуострове.

Странно слышать подобные заявления, учитывая, что никто из американских политиков лично в Крыму не был. Думаю, когда они приедут в Крым, то крымчане объяснят им понятным и доступным языком, почему они вернулись на свою историческую родину – Россию, тем самым развеяв все сомнения американских партнеров. Американцы воочию увидят глобальные изменения в российском Крыму за последние 6 лет и заодно смогут отдохнуть на наших курортах. Приглашаем. Уверен, они будут удивлены разительным преобразованием полуострова и настроениями крымчан, — сказал РИА Новости Шеремет.

По его словам, крымчане не нуждаются в советах и рекомендациях представителей западных стран, которые спекулируют крымским вопросом. Депутат также попросил «представителей США» не вмешиваться во внутренние дела России и Крыма и «заниматься своим государством и границами».