Американский самолет-разведчик едва не устроил провокацию близ Крымского моста

Американский стратегический беспилотный летательный аппарат RQ-4 Global Hawk снова провел разведполет близ берегов Крыма. Как отмечает издание
С чем именно связано появление сразу двух военных разведывательных летательных аппаратов у границ Российской Федерации, пока что остаётся неизвестным, однако, специалисты обращают внимание на тот факт, что количество случаев с появлением иностранных военных самолётов у российских границ очень резко возросло, причём, зачастую, речь идёт о создании откровенно провокационных ситуаций, — пишет издание.
Интересно, что согласно данным мониторингового ресурса
Фото, скриншоты: PlaneRadar.