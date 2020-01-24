Американский самолет-разведчик едва не устроил провокацию близ Крымского моста

Американский стратегический беспилотный летательный аппарат RQ-4 Global Hawk снова провел разведполет близ берегов Крыма. Как отмечает издание AVIA.PRO накануне дрон едва не попал в воздушное пространство РФ. Разведчик взял курс на Крымский мост, но развернулся практически у самых границ Российской Федерации. Там же «отметился» и американский самолёт радиоэлектронной разведки Boeing RC-135.

С чем именно связано появление сразу двух военных разведывательных летательных аппаратов у границ Российской Федерации, пока что остаётся неизвестным, однако, специалисты обращают внимание на тот факт, что количество случаев с появлением иностранных военных самолётов у российских границ очень резко возросло, причём, зачастую, речь идёт о создании откровенно провокационных ситуаций, — пишет издание.

Интересно, что согласно данным мониторингового ресурса PlaneRadar Global Hawk появился в акватории Черного моря в 9:20 утра (по мск.) Крымом «занимался» чуть ли не до 18:00, затем отправившись в район Донбасса.

Фото, скриншоты: PlaneRadar.