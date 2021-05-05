Анатолий Мачульский – человек, объединивший шахматную мысль, расчет и азарт

В феврале 2017 года в Лондоне на 61-м году жизни скончался Анатолий Мачульский. Советский шахматист, гроссмейстер, чье имя навсегда внесено в скрижали спортивных игр, вошел в историю бизнеса своим самым успешным проектом. В 1994-м году он, вместе с бизнесменом Вадимом Сидоровым и банкиром Андреем Розовым основал букмекерскую контору «Фонбет». На сегодня, самую успешную в России, с миллиардными доходами, именем и репутацией. Об Анатолии Мачульском написано немало. В энциклопедии Vsepersony.ru опубликована интересная статья, в которой есть факты биографии шахматиста и предпринимателя, информация о спортивных достижениях, деловой и личной жизни.

И все-таки самое интересное в личности шахматиста и бизнесмена Анатолия Мачульского – ответ на вопрос, как порыв, идея, начинание смогли реализоваться в полной мере? В 90-е годы букмекерские конторы в России появлялись, как грибы после осеннего дождя. Успех некоторых растягивался на несколько лет, но чаще такие «азартные проекты» не протягивали и года. Нужен был, поистине, шахматный расчет, чтобы «Фонбет» не просто продержался на плаву, выдержав испытания «лихими 90-ми», преодолев испытания щедро создаваемые госструктурами, пережив смены владельцев, стал настоящим лидером. Возможно, дело, действительно, в шахматном просчете на много ходов вперед. Не забываем, что Мачульский хоть и не Чемпион Мира, но призер и победитель многих международных турниров. Интересный факт, описываемый в энциклопедии: завершив еще в 1992 году свою шахматную карьеру, в 1998 и 2007 году он достойно выступал на международном уровне. С 2012 по 2016 годы был одним из организаторов шахматных турниров, посвященным памяти известных советских шахматистов.

Но если не расчет, а азарт? По воспоминаниям современников Анатолий Мачульский был увлекающейся натурой, настоящим Игроком. Играл на деньги? В как же иначе. С этим увлечением в жизни гроссмейстера связано несколько интересных историй, о них вы также узнаете из статьи на портале vsepersony.ru. Современный «Фонбет» вырос из одного-единственного пункта приема ставок в Москве. Сейчас это огромная сеть офисов по всей стране с почти 25 тысячами сотрудников.

Так все-таки удача? Возможно, и удача. Но именно «Фонбет» первым стал принимать ставки по ходу матчей, стали пионером в Интернете и экспертной среде, партнером телетрансляций. Личность Анатолия Мачульского во многом окружена завесой тайны. Шахматист и бизнесмен не пускал посторонних в свою личную жизнь, не выпячивал успехи и дивиденды в прессе, никому не раскрыл формулы успеха своего главного делового начинания. Мы можем только предполагать, что шахматная мысль, тонкий расчет, зрячая удача и порывы увлеченности азарта помогли реализоваться проекту «Фонбет» («Ф. О. Н.» — в 1994-м). Но в какой пропорции и есть ли шанс у кого-то в новейшей истории повторить такой успех?