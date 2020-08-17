Андреа Пирло: сможет ли великий игрок тренировать топ-клуб?

Пирло новый наставник итальянского «Ювентуса». Неопытный тренер во главе туринского топ-клуба

Итальянский чемпионат входит в число самых популярных состязаний в мире. Болельщики ждут интересных матчей. Игры итальянской лиги занимают ведущие места и на главных страницах сайтов букмекерских компаний. Достаточно посмотреть здесь независимый обзор букмекерской компании, чтобы оценить количество исходов в росписи на поединки Серии А». В сезоне 19/20 интерес был особенно высоким.

Дело в том, что нашелся клуб, который бросил вызов «Ювентусу». Борьба шла до последних туров, но туринцы снова опередили оппонентов. Выигрыш титула не смог помочь удержаться в кресле тренера Маурицио Сарри. Позорный вылет из Лиги Чемпионов приговорил тренера к отставке. На место нового наставника претендовали многие тренеры, но боссы туринцев сделали шокирующий выбор: на тренерский мостик зашел Андреа Пирло. Что же мы знаем о новом наставнике?

Пирло — игрок

Начавший клубную карьеру в 1996 году центральный полузащитник быстро завоевывал статус главного «мозгового центра» каждой команде, в которой выступал. В его карьере были:

«Брешиа»;

«Ювентус»;

«Милан».

Начинал свой путь к успехам Андреа в компании с великим Роберто Баджо. Пирло вспоминал, что игра «божественного Роби» оказала существенное влияние на его карьеру и стиль игры. Советы от великого игрока помогли Андреа.

В его копилке титулы чемпиона Мира, Италии, серебро европейского турнира.

Пирло — тренер

О тренерской концепции Андреа неизвестно практически ничего. Пирло лишь успел упомянуть, что огромное влияние на него оказал Антонио Конте. Чем же руководствовались хозяева «Старой синьоры», отдавая звездную команду в руки неопытного тренера?

Есть предположение, что они пошли за современным трендом. Зидан, Лэмпард, Сульшер и другие звездные игроки успешно занимают места в топ-клубах. Получил свой шанс и Пирло, но ему досталась достаточно проблемная команда.

Что делать с Кришем?

Основная проблема, которую будет обязан решать Пирло — как органично встроить в игру Роналду. Это великолепный форвард, гарантированно забивающий 20+ голов за сезон требует специальной тактики.

Сарри не сумел найти подход к своей главной звезде. «Ювентус» в этом сезоне был вялый в атаке, плохо держал мяч. Как следствие, в обороне были проблемы, что и вскрыл матч в Лиге Чемпионов. Будем ждать новый сезон, чтобы посмотреть, как Андреа сумеет справиться с этим вызовом.