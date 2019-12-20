Английское качество, яркие цвета, рисунки «с характером» — обои Graham Brown

Рассказать о владельце дома, квартиры, могут не только внешнее оформление и обстановка (мебель, например), но и цветовое настроение каждой комнаты. Долой безликий «моноцвет» и побелку, характер дома и его обитателей раскроют обои Graham Brown. Выбрать их можно, перейдя по ссылке https://yusi.com.ua/oboi-graham-brown. В этом разнообразии орнаментов и рисунков, ярких расцветок и эксклюзивных стильных решений – уют и шарм, неповторимость и шик. В чем секрет успеха? В сочетании неизменности традиций и следованию моде. Graham Brown – всегда индивидуальны, но не претенциозны, эти обои поражают и запоминаются, но не раздражают и не становятся со временем «пошленькими цветочками».

Технике рисунков и трафаретов на обоях почти столько же лет, сколько и самим обоям. Века меняли лишь материалы – ХVIII – кожа и ткани, ХIХ – бумага, ХХ – винил и рельефный текстиль. Но истинную революцию во внутренней отделке помещений произвели британцы Гарольд Грэхем и Генри Браун в 40-х годах прошлого столетия. Их «обойная мануфактура» стала мировым лидером, благодаря творческому подходу к дизайну. Яркие рисунки, умиротворяющие узоры, цвета «под настроение» — отличительные черты обоев Graham Brown. Сейчас, в ХХI веке к этим достоинствам добавляют и экологичность материалов.

На сайте компании «Галерея обоев» — огромный выбор продукции Graham Brown. Особенно для детских комнат. Герои сказок и мультфильмов, веселые ковбои и романтические принцессы, милые кошечки и обаятельные медвежата, задорные машинки и очаровательные цветы не просто украсят стены детской, но станут декорациями к сказочным историям, иллюстрациями к волшебным фантазиям малышей.

А еще обои коллекции Kids просто всегда поднимут настроение расстроенному крохе.

Стильные узоры коллекций Fern и Montague подойдут для дизайна и гостиной, и спальни, и прихожей. Они отличаются шармом, ненавязчивостью узоров, спокойными цветовыми решениями. Универсальность обманчива, эти обои передают дыхание времени и способны «заиграть» индивидуальностью, в зависимости от обстановки. В этой кажущейся строгости – «первая скрипка» — истинно английское качество.

Виниловые обои на флизелиновой основе Modern Living – идеальное решение для кухни и коридора. Их отличает геометрия рисунка, насыщенность цвета и строгость тонов. Самые же популярные коллекции линейки обоев Graham Brown – Art, Bella и Rome. В них изящество линий и верность классике, викторианский стиль и истинно британская практичность. Подойдут для оформления любого жилья и моментально придадут ему солидный и неповторимый вид.

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иллюстрации: yusi.com.ua