Анис — лечебные свойства и применение в народной медицине

Анис – это однолетнее растение, которое достигает 50 см в высоту. Стебель в верхней части растения ветвится. Соцветия некрупные – 7–15-лучевые зонтики, чаще с одним кроющим листом. Цветки белые и мелкие. Зонтики, на которых крепятся цветки, имеют несколько листочков обертки. Плод – зеленовато-серая яйцевидная двусемянка. Цветет анис в июне-июле, плодоносит растение в августе и сентябре. Необходимо внимательно изучить, что за растение перед вами, так как его легко спутать с ядовитыми растениями.

Анис обыкновенный: описание

Анис – это растение, родиной которого считается Ливан, оно известно с давних лет. Древние римляне использовали семена аниса для оздоровления всего организма, а ещё и в пищу, посыпая хлеб этими семенами. Плиний писал, что анис отлично освежает дыхание, а главное, омолаживает организм. Побеги аниса привязывали у изголовья кроватей для очищения воздуха и избавления от кошмаров.

Заготовка аниса

Заготовить эту полезную траву очень просто. Анис собирают во второй половине лета, когда созреет больше половины плодов. Нужно после созревания плодов сорвать их, высушить на свежем воздухе или в помещении, которое хорошо проветривается.

Лечебные свойства аниса обыкновенного

Действие аниса определяется содержанием в плодах растения эфирного масла. Оно обладает противовоспалительным и спазмолитическим свойствами. Растение применяют в качестве отхаркивающего, обезболивающего, дезинфицирующего, потогонного и жаропонижающего средства. Оно улучшает секреторную функцию дыхательных путей и желудочно-кишечного тракта, перистальтику кишечника, возбуждает аппетит, усиливает действие антибиотиков, снимает депрессию, облегчает головные боли, устраняет симптомы тахикардии, улучшает работу почек, растворяет камни в почках, а также в мочевом пузыре и стимулирует сексуальную активность. Запах анисового масла не переносят насекомые, поэтому его используют против комаров, мух и клопов.

Применение семян аниса

Высоко ценятся во всем мире семена аниса. Ведь они входят в состав лекарственных сборов, которые применяют в качестве слабительных, потогонных и желудочных лекарств. Интересно, что семена аниса используют в парфюмерной, ликеро-водочной и пищевой промышленности.

Растение применяется при процессах воспаления желудочно-кишечного тракта, при спазмах, метеоризме, запорах. Ещё отваром можно лечить ларингит, трахеит, кашель, астму и пневмонию. Можно использовать отвар как средство для улучшения пищеварения, при кишечных кровотечениях, которые могут появиться после врачебного вмешательства. Особенно эффективно средство при болезненных менструациях и нарушении цикла. Этот отвар применяется и в профилактических целях. Он отлично улучшает работу поджелудочной железы и печени.

Отвар из семян будет полезен молодым мамам, так как он может улучшить лактацию, а у детей можно использовать его для разжижения мокроты.

Если в отвар добавить немного меда, то получится эффективное средство от охриплости голоса. А когда добавим в отвар яичный белок, получим средство от ожогов.

Витаминный и минеральный состав растения

Вызревшие плоды аниса содержат обширный витаминно-минеральный состав, делающий продукт ценным:

Эфирные масла.

Жирное масло.

Сахариды.

Органические кислоты.

Анетол.

Метилхавикол.

Альдегид.

Кетон.

Спирт.

Анисовая кислота.

Фелландрен.

Пинен.

Дипентен.

Камфен.

Ацетальдегид.

Анискетон.

Рецепт отвара из семян аниса

Рецепт отвара с мёдом: 1 столовую ложку семян нужно залить 1 стаканом горячей воды, 15 минут кипятить, затем настоять 20 минут, потом процедить, а после добавить 1 столовую ложку мёда и 1 столовую ложку коньяка, размешать.

Принимать отвар следует теплым, по 1 ложке 3–4 раза в день.

Чай из аниса

Чай из семян аниса готовится так: 1 чайную ложку семян заливаем стаканом кипятка, настаиваем 10 минут, потом процеживаем. Пьем при кашле, метеоризме, при проблемах с желудком. Пить нужно по 1 чашке несколько раз в день.

Анис — лечебные свойства

Особую ценность представляют семена растения, которые используют в кулинарии, парфюмерии, косметологии и медицине. Их используют для приготовления настоя, отвара, спиртовых настоек, они входят в состав лекарственных травяных сборов, из семян выделяют ценное эфирное масло.

Благодаря своему богатому химическому составу, сырьё аниса оказывает на организм многогранное воздействие:

Снижает температуру тела.

Выводит мокроту.

Купирует и снимает воспаление.

Стимулирует работу почек.

Оказывает бодрящее воздействие.

Снимает спазмы.

Улучшает работу кишечника.

Дробит почечные камни.

Помогает при мигрени.

Останавливает внутренние кровотечения.

Стимулирует аппетит.

Благотворно действует на работу сердечной мышцы.

Повышает уровень лактации.

Обеспечивают нормальную работу органов пищеварения.

Оказывает седативное действие, помогая при нервных срывах, расстройствах.

Помогает при бессоннице.

Снимает эпилептические приступы.

Ускоряет заживление ран.

Снимает воспаление и зуд после укуса насекомых.

Улучшает секреторную, гормональную и ферментативную активность желёз.

Способствует оздоровлению кожи при различных дерматитах.

Используется для борьбы с эктопаразитами (вши, блохи, клещи).

Восстанавливает зрение.

Облегчает страдания при подагре и ревматизме.

Анис — лечение плодами

Плоды растения имеют свежий легкий аромат, их часто используют с целью ароматерапии. Также плоды добавляют в чай и лекарственные средства для ароматизации. Плоды аниса пользуются популярностью и в хлебопекарном и кондитерском производствах, в кулинарии их используют в выпечке. Часто добавляют в квашения и соления, в приправы и в супы, в каши и сладкие блюда, в компоты и фруктовые салаты.

В народной медицине плоды аниса крайне популярны. Настои из плодов имеют спазмолитическое, отхаркивающее, мочегонное свойства, немного менее сильны мочегонное и противомикробное.

Применяют плоды аниса при лечении бронхитов, воспалений легких, бронхиальной астмы и трахеитов. В гинекологии средство используют для стимуляции родовой деятельности. Существуют также специальные сборы, в которые входят плоды аниса, которые возбуждают аппетит. Плоды аниса уменьшают проявление метеоризма и боли в кишечнике, которые связаны с приемом слабительных средств, после приема у больных улучшается пищеварение и нормализуется моторная и секреторная функция желудка. Плоды аниса применяют для лечения циститов, пиелонефритов.

Рецепты из плодов аниса

Настойка аниса при запахе изо рта:

2 чайных ложки сухих плодов нужно залить стаканом кипятка, настаивать 1 час. Полоскать рот и горло по трети стакана несколько раз в день за 30 минут до еды.

Настойка аниса для общего укрепеления здоровья:

Из плодов аниса можно приготовить и настойку. 40 г плодов настаивают в стакане водки 7–10 дней. Принимать средство необходимо по 20–25 капель 3 раза в день.

Плоды аниса существенно улучшают функции кожи. Для этого нужно 1 чайную ложку плодов залить 0,5 литра кипятка, настоять 1 час и процедить. Следует принимать 4 раза в день по полстакана.

Анис — противопоказания к применению

Иногда растение может вызвать кожную аллергию. Нельзя применять анис во время беременности, также не следует пить отвар из аниса при хронических заболеваниях пищеварительного тракта, при язвенной болезни желудка и двенадцатиперстной кишки. Если пациент раньше не лечился этим средством, то применение стоит начинать с небольших доз. Если лекарство переносится легко (не будет тошноты, головных болей и др.), то на следующий день можно использовать рабочую дозировку.

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