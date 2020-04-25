Мака перуанская — полезные свойства и противопоказания

Знатоки уверяют, что это одно из тех даров природы, обладающих лечебными свойствами, которые при разумном применении могут быть полезными одновременно и женщинам, и мужчинам. Чем же так примечательна мака перуанская?

О целебных свойствах маки перуанской (или клоповника Мейена), растущей в высокогорьях Южной Америки, людям известно еще с древности. Сегодня на ее основе делают биологические добавки, а коренные жители Перу до сих пор употребляют корень растения в пищу.

Польза для организма

Специалисты отмечают: мака являет собой буквально кладезь полезных веществ. Эта трава содержит в своем составе большое количество белков и углеводов, клетчатки, витамины С и В, различные микроэлементы и т.д. Кроме того, мака перуанская — это мощный афродезиак. Не зря ее иногда называют перуанским женьшенем.

Употребление растения в пищу способствует общему оздоровлению и улучшению самочувствия. Способствуя нормализации обмена веществ, мака обладает тонизирующим действием и активирует выработку гормонов.

Больше всего полезных веществ содержится в корнях растения, при том что побеги и семена почти не употребляют в пищу. Корнеплод по своему внешнему виду напоминает репу, его цвет и жесткость зависят от сорта.

Сорта растения

Мака бывает:

белая;

черная;

красная;

желтая.

Белая мака приятна на вкус, она оказывает положительное влияние на пищеварение и работу сердечнососудистой системы. Считается, что черная мака положительно влияет на мужскую силу. Ее вкус напоминает жареные бобы. Желтая благоприятно влияет на репродуктивное здоровье представительниц прекрасного пола. Корни растения обладают ореховым вкусом. Красная же мака с карамельным вкусом помогает улучшить эмоциональное состояние.

Но как бы там ни было, а по словам экспертов, мака любого сорта обладает полезными свойствами. Она позволяет восстановить нехватку многих витаминов и микроэлементов. Растение стимулирует работу иммунной системы, препятствует преждевременному старению, улучшает выработку половых гормонов, нормализует пищеварение, разгоняет метаболизм. При его приеме в пищу улучшается работоспособность и поднимается настроение.

Для мужчин

Мака издревле применялась перуанскими индейцами для поднятия потенции. Поговаривают, что это средство отличается особой эффективностью. Оно улучшает качество спермы, продлевает половой акт, может использоваться для лечения простатита (устраняет дискомфорт и жжение), а также бесплодия. Также маку зачастую используют в качестве профилактического средства при развитии доброкачественных и злокачественных опухолей простаты.

Для женщин

На женщин растение также действует как сильный афродезиак, усиливая половое возбуждение. Кроме того, мака способствует улучшению настроения, помогает бороться со стрессом, способствует снижению веса, улучшает состояние кожи и волос. Это удивительное растение поддерживает баланс гормонов в женском организме, поэтому многие женщины принимают ее, когда планируют беременность. Способствует мака перуанская и нормализации менструального цикла.

Противопоказания

Прием добавки в пищу не рекомендуется для детей и подростков, так как оно обладает сильными тонизирующими свойствами. Поэтому маку не советуют употреблять в пищу и беременным женщинам. Однако при грудном вскармливании принимать препарат можно, его концентрация в грудном молоке очень мала. Пожилые люди могут принимать маку, но стандартную дозу рекомендуется уменьшить на две трети. Встречается также индивидуальная непереносимость этого растения. С осторожностью к приему маки нужно относиться людям с повышенным давлением или хроническими головными болями.

В целом же, по словам специалистов, растение является безопасным, оно практически не вызывает побочных эффектов. Но стоит учесть, что при превышении суточной дозировки может появляться изжога, тошнота, боли в животе, диарея, высыпания на коже, головные боли, повышаться давление. При появлении этих симптомов нужно прекратить прием маки перуанской, выпить сорбент и антигистаминное средство.