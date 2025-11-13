Ход строительства детского сада и ремонт системы отопления в школе в Джанкойском районе под контролем властей РК

По словам Юрия Гоцанюка, ремонтные работы в «Изумрудновской школе» должны быть завершены до 25 ноября. Напомним, в связи с отсутствием должного контроля и несвоевременным выполнением ремонтных мероприятий было принято решение об увольнении заместителя главы администрации Джанкойского района, курировавшего данное направление — здесь.

На сегодняшний день в школе завершён демонтаж старой системы отопления, установлены новые радиаторы, ведётся монтаж трубопровода. Аналогичные работы по модернизации отопительных систем проводятся ещё в двух образовательных учреждениях района — МОУ «Вольновская школа» и МБОУ «Рощинская школа-детский сад».

Председатель Правительства также осмотрел ход строительства детского сада на 150 мест в посёлке Вольное.

Строительство объекта должно быть завершено в декабре, однако нехватка рабочих может привести к срыву сроков реализации проекта.

На данный момент на стройплощадке задействованы 44 человека, что недостаточно для обеспечения необходимой динамики. С учётом сроков сдачи подрядчику необходимо в кратчайшие сроки удвоить численность персонала — в течение недели она должна составить не менее 85 человек, — отметил Гоцанюк.

На объекте уже ведётся покраска внутренних помещений, монтаж потолков, слаботочных систем, а также работы по водоотведению, благоустройству территории и установке малых архитектурных форм.

источник: пресс-служба Председателя Совета министров Республики Крым