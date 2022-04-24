Антиколлекторы: кто это такие, и могут ли они помочь, когда «долговая яма» всё глубже

Термин «коллекторы» — так… грубо и честно говоря… именуют «специалистов по выбиванию» долгов — вошёл в нашу жизнь довольно давно. За этот период времени на рынке финансовых услуг они обосновались довольно крепко. Да, конечно, их деятельность государство пытается регламентировать множеством нормативных актов, призывая действовать исключительно в рамках законодательства, но факт остаётся фактом: в большинстве своём коллекторские фирмы вызывают больше нареканий, чем похвал. Но как бы там ни было, а к ним как физические, так и юридические лица всё-таки обращаются, когда заходят в «глухой угол» в переговорах со своими должниками. Последние, естественно, в коллекторах видят исключительное зло. Тем более, если сталкиваются с незаконными методами работы.

Надо ли говорить, что те, за кем числятся неподъёмные для них по каким-либо причинам долги, готовы на многое лишь бы не сойтись на одной дороге с коллекторами? Конечно, есть методы в рамках закона разрешить большинство такого рода ситуаций. Однако, случаи бывают разные, так что тех, кто ищет обходные пути избавиться от задолженностей, большущая армия. Как результат, спрос «родил» предложение: в России появился новый вид «услуг» — антиколлекторы. Суть в том, что частные лица или фирмы, специализирующиеся на этой «теме», предлагают должникам разрешить их финансовые проблемы с кредиторами. Способы? Основных два:

выкуп долга у кредитной организации или погашение долга перед частным кредитором (и потом должник всё равно будет должен, но уже антиколлектору и уже больше, потому как «услуга была оказана»);

антиколлекторы «берут на себя» общение с коллектором («услуга» стоит, разумеется, немалую сумму), от заёмщика тот, соответственно, отступает, но долг при этом никуда не исчезает. А вот антиколлекторы со временем, как правило, — да. И заёмщик снова попадет в руки коллекторов, но уже с окончательно испорченной историей взаимодействия с ними.

И если первый способ хоть как-то, но можно вписать в рамки законодательства, то второй однозначно безапелляционно — мошенничество. Скажете — это и так понятно? Так, да не так. Россиян, попадающих «на удочку» таких «помогал» становится всё больше. Причина проста: антиколлекторы умеют убеждать (да это и довольно просто сделать, когда человек отчаянно ищет решение сложной задачи). Часто, к слову, уговоры основывают на том, что… якобы… знают «лазейки» в законодательстве, воспользовавшись которыми можно будет «законно» не платить по кредиту, да ещё и выйти из положения с «чистой» кредитной историей.

Ситуация осложняется тем, отмечает генеральный директор онлайн-сервиса микрокредитования «Честное слово» (МФК «Честное слово») Андрей Петков, что уровень финансовой грамотности большинства заёмщиков предоставляет мошенникам массу возможностей для обмана:

Под предлогом закрыть проблемные долги, они берут с них деньги. Направляют в кредитные организации отписки, которые не имеют юридической силы, а после исчезают. На моей практике, не было ни одного случая, когда антиколлектор чем-то помог клиенту, — цитирует эксперта Сетевое издание «NGS24.RU».

Коллекторы VS антиколлекторы

Здесь стоит отметить следующие моменты:

коллекторская деятельность регламентирована законодательством, а антиколлекторская на данный момент нет. То есть, коллекторов можно призвать к ответу, если уж они совсем «распоясались», а вот с антиколлекторами… скорее всего… так поступить будет непросто.

коллекторов нанимают кредиторы, чтобы разрешить ситуацию с задолженностями. Другими словами, если убрать эмоции и говорить исключительно о легально действующих коллекторских компаниях, руководствующихся законодательством и нацеленных на урегулирование споров, а не на жёсткий «прессинг» должников — то сотрудничество с коллекторами может пойти на пользу. Их деятельность так или иначе, но ведёт должника к выходу из долговой ямы. Антиколлекторы же никакого конструктива не несут. Они по сути выступают связующим звеном между коллекторами и заёмщиками. Последний получает лишь передышку от общения с «выбивалами». И то ненадолго. Ведь «услуги» антиколлекторов стоят дорого. Задолженность при этом «висит», обрастая пеней, штрафами и т.д.

как ни крути, а коллекторы (говорим о легальных компаниях, действующих в юридических рамках!) оперируют фактами: «Есть долг — будет проплата — долг будет погашен. Не можете проплатить — давайте искать пути, как это сделать». И предлагают эти самые пути! Антиколлекторы же в большинстве своём «работают» на несбыточных обещаниях: «Долг обязательно спишем — коллекторы отстанут». При этом, разумеется, путей разрешения ситуации не озвучивают, но деньги за «услуги» исправно берут.

Бывают ли ситуации, когда антиколлекторы действительно могут помочь? Если речь идёт о добросовестных и профессиональных исполнителях, то только в одной ситуации — когда усилия коллекторской компании оказались тщетными, дело дошло до суда и нужно представлять интересы должника. «Испарится» ли при этом долг, за возврат которого «бились» коллекторы? Только тогда, когда заёмщик будет признан банкротом. Да и то — далеко не всегда…

Долг платежом красен, но…

Любой ли долг, если заёмщик не может его погасить вовремя, ведёт к общению с коллекторами? Это не так, говорят специалисты. На сегодня практически все кредитные организации — будь-то банки или МФО — готовы к общению. У большинства отработаны алгоритмы действий в таких ситуациях — кредитные каникулы, рефинансирование, реструктуризация задолженности и т.д.. Но это утверждение справедливо только тогда, когда сам заёмщик готов к урегулированию дела в открытом порядке. То есть, «не бегает» от долга, не врёт, честно говорит о своих проблемах.

Лучший ли это вариант разрешения финансовых проблем? Чаще всего — разумеется. И уж точно такой шаг принесёт больше пользы, чем обращение к антиколлекторам.