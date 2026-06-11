Антирекорд «Таврии», покер Виктора Саранчукова и игра ГФК «Ялта» Кубок КФС-2026

2-й тур группового этапа Кубка КФС (состоялся в среду, 10 июня) преподнес сразу несколько громких событий. Главное из них – продолжающийся кризис симферопольской «Таврии». Подопечные Вячеслава Левчука потерпели домашнее поражение от «Океана» (2:3), и эта неудача стала для команды третьей подряд с учетом матчей чемпионата премьер-лиги КФС.

На фоне спада гранда ярче выглядит ГФК «Ялта». Команда Сергея Мельника уверенно обыграла «Спарту-КТ» (2:1) и единолично лидирует не только в своей группе в Кубке (6 очков из 6), но и в чемпионате премьер-лиги КФС, подтверждая статус главного открытия сезона.

Однако абсолютным ньюсмейкером тура стал нападающий «МАКа» Виктор Саранчуков, оформивший покер в матче против «Сталкера». Джанкойцы разгромила соперника со счетом 9:0 – это самая крупная победа текущего розыгрыша Кубка.

Ниже – результаты 2-го тура группового этапа соревнований.

«Таврия» – «Океан» – 2:3 (Андрей Самойленко, 57, Родион Толстенок, 61; Рамазан Исаев, 42, Анушервон Джебов, 76, Имеда Бухрикидзе, 90+1)

«МАК» – «Сталкер» – 9:0 (Денис Макарчук, 9, Сейран Гафаров, 41, с пенальти, Вадим Гришин, 58, Виктор Саранчуков, 61, 82, 89, 90, Владислав Ковалев, 76, 77)

Во 3-м туре 1 июля сыграют: «Сталкер» – «Таврия», «Океан» – «МАК».

ГФК «Ялта» – «Спарта-КТ» – 2:1 (Юрий Дудаев, 25, Максим Подлужный, 50; Евгений Суинов, 45; на 88-й минуте удален с поля молодежненец Коба Халиев)

ФК «Феодосия» – «Заречное» – 0:2 (Владислав Цой, 40, 77, с пенальти)

Во 3-м туре 1 июля сыграют: «Заречное» – ГФК «Ялта», «Спарта-КТ» – ФК «Феодосия».

источник: Крымский спорт

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