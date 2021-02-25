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АО «ВАД» начал ремонт дороги «Евпатория – Черноморское»
Фото: Г.Назаров

АО «ВАД» начал ремонт дороги «Евпатория – Черноморское»

Опубликовал: CrimeaPRESS в Дороги Крыма 14:22 25.02.2021

Специалисты АО «ВАД» приступили к ремонту дороги «Евпатория – Черноморское».  Уже началось фрезерование старого дорожного покрытия и укрепление основания. Там, где ширина дороги не соответствует нормативным требованиям, дорожники копают траншеи под ровики уширения.

Если не помешает погода, фрезерование старого асфальтобетона закончится в конце марта, а в первой половине марта на подготовленных участках начнется укладка асфальтобетона. Дорожники уложат выравнивающий слой, а затем верхний слой покрытия толщиной 5 см. Вдоль дороги будут устроены площадки для остановок общественного транспорта с тротуарами для пешеходов, — сообщил пресс-секретарь крымского управления АО «ВАД» Григорий Назаров.

Работы выполняются в рамках национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги». Протяженность ремонта составит 67,2 км. Он будет закончен до конца июня.

АО «ВАД» начал ремонт дороги «Евпатория – Черноморское»

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