Прямо сейчас:
Главная | Происшествия | Суды Крыма | Апелляция не помогла. Крымчанин-женоубийца отправился в колонию на 10 лет
актуально в республике
Апелляция не помогла. чанин-женоубийца отправился в колонию на 10 лет

Апелляция не помогла. Крымчанин-женоубийца отправился в колонию на 10 лет

Опубликовал: CrimeaPRESS в Суды Крыма 13:31 24.11.2023

Говорит, что не хотел убивать, только… ножом порезать «на почве внезапно возникшей неприязни».

Прокуратура Киевского района Симферополя поддержала государственное обвинение по уголовному делу в отношении 55-летнего местного жителя. Крымчанин признан виновным по ч. 1 ст. 105 УК РФ (убийство).

Судом установлено, что 23 июня текущего года супруги совместно распивали алкогольные напитки в квартире по ул. Малофонтанная, где проживала семья. На почве внезапно возникшей неприязни мужчина ударил супругу кухонным ножом. Женщина скончалась от полученного ранения, находясь в квартире, — рассказали в прокуратуре.

Вину в совершении преступления мужчина не признал, поясняя, что умысла на убийство супруги у него не было. Суд с учетом позиции прокурора приговорил мужчину к 10 годам лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии строгого режима. Осужденный обжаловал указанный приговор.

Узнайте больше:  Собака укусила - заплатила администрация города. Решение Феодосийского городского суда

Судебная коллегия Верховного Суда Республики Крым согласилась с доводами государственного обвинителя и оставила в силе вынесенное судом решение.

Просмотры: 17

Срочные сообщения – в Telegram-канале. Подпишись!

С тегами: суды в Крыму

Комментарии для сайта Cackle
суды в Крыму
Включайтесь в обсуждение:
<br>
КрымPRESS - ВКонтакте
КрымPRESS - Дзен
Trlegram

СИ "Новости Крыма - КрымPRESS". Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС 77-62916 выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.09.2015. Учредитель и главный редактор: Крутских С.М. Почта: crimearfinfo@yandex.ru. Телефон Редакции: +7 (978) 793 04 13. 2015 - 2023гг.