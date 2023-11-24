Апелляция не помогла. Крымчанин-женоубийца отправился в колонию на 10 лет

Говорит, что не хотел убивать, только… ножом порезать «на почве внезапно возникшей неприязни».

Прокуратура Киевского района Симферополя поддержала государственное обвинение по уголовному делу в отношении 55-летнего местного жителя. Крымчанин признан виновным по ч. 1 ст. 105 УК РФ (убийство).

Судом установлено, что 23 июня текущего года супруги совместно распивали алкогольные напитки в квартире по ул. Малофонтанная, где проживала семья. На почве внезапно возникшей неприязни мужчина ударил супругу кухонным ножом. Женщина скончалась от полученного ранения, находясь в квартире, — рассказали в прокуратуре.

Вину в совершении преступления мужчина не признал, поясняя, что умысла на убийство супруги у него не было. Суд с учетом позиции прокурора приговорил мужчину к 10 годам лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии строгого режима. Осужденный обжаловал указанный приговор.

Судебная коллегия Верховного Суда Республики Крым согласилась с доводами государственного обвинителя и оставила в силе вынесенное судом решение.