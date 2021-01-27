АПК Крыма на развитие кадрового потенциала в 2021 году получит более 22 млн рублей

О том, что более 22 миллионов рублей господдержки в 2021 году выделено на развитие кадрового потенциала в агропромышленном комплексе Крыма, сообщил заместитель Председателя Совета министров РК – министр сельского хозяйства РК Андрей Рюмшин. В целом же — за четыре года реализации госпрограммы — на поддержку молодых специалистов выделено 89,2 миллиона рублей.

Благодаря господдержке сегодня идет обновление кадровой системы АПК в республике на более молодых высококвалифицированных работников. С 2017 года помощь от государства получили 384 молодых специалиста, из них с высшим образованием 246 человек и 138 – со средне-профессиональным, — цитирует вице-премьера пресс-служба.

По словам Андрея Рюмшина, трудоустройство выпускников Агротехнологической академии, а также механизмы поддержки кадрового потенциала аграрной отрасли республики, находятся на постоянном контроле Совета министров Республики Крым:

Минсельхоз Крыма предоставляет единовременные выплаты молодым специалистам, трудоустроившимся в организации агропромышленного комплекса Республики Крым, расположенные в сельской местности. Для привлечения работников в сельское хозяйство с 2017 года в Крыму реализуется Государственная программа развития сельского хозяйства и регулирования рынков сельхозпродукции, сырья и продовольствия Республики Крым.

Вице-премьер также прокомментировал, что программой предусмотрена единовременная выплата молодым специалистам, завершившим обучение по направлениям подготовки по программам высшего и средне-профессиональных учебных заведениях, размер выплаты составляет: для выпускников высших учебных заведений 250 тысяч рублей, средне специальных — 200 тысяч рублей.

На государственную поддержку могут рассчитывать молодые специалисты, не старше 35 лет, завершившие обучение по направлениям подготовки по программам высшего или среднего профессионального образования, трудоустроенные в организациях агропромышленного комплекса Республики Крым, расположенных в сельской местности, — уточняет Андрей Рюмшин.

Кроме того, заместитель Председателя Совмина Крыма рассказал, что в Порядок включены направления подготовки по укрупненным группам: «Сельское, лесное и рыбное хозяйство», «Промышленная экология и биотехнологии», «Экономика и управление», «Машиностроение», «Электро- и теплоэнергетика», «Технологии материалов», «Техника и технологии наземного транспорта», «Ветеринария и зоотехния» Общероссийского классификатора специальностей по образованию ОК 009-2016, утвержденного Росстандарта от 8 декабря 2016 года № 2007-ст.

Также, с 2020 года в перечень направлений подготовки включено направление «Ветеринария» и «Зоотехния», в части трудоустройства молодых специалистов на все предприятия и в организации АПК, кроме организаций подведомственных Комитету ветеринарии Республики Крым.

Андрей Рюмшин также отметил, что в связи с необходимостью корректировки положений предоставления единовременной выплаты из бюджета Республики Крым молодым специалистам, в 2020 году в действующий Порядок были включены специальности «Ветеринария и зоотехния», а также отнесены к организациям агропромышленного комплекса Республики Крым — научные, профессиональные образовательные организаций, осуществляющие выращивание, производство и переработку сельскохозяйственной продукции на территории Республики Крым.

Таким образом, молодые специалисты, трудоустроенные в учебном заведении и осуществляющие деятельность, связанную с профилем полученного образования, имеют право на получение единовременной выплаты. За период 2020 года получили единовременную выплату 5 человек трудоустроенных в филиалах КФУ им. Вернадского на общую сумму 1млн 250 тысяч рублей, — подчеркивает заместитель Председателя Совета министров РК – министр сельского хозяйства РК Андрей Рюмшин.

Прием документов на получение выплаты в 2021 году ориентировочно начнется с середины февраля – марта. Список документов необходимых для получения выплаты практически не изменился, однако, в случае самозанятости молодого специалиста (Глава ИП КФХ, ИП) он обязан дополнить основной перечень документов документами подтверждающими его хозяйственную деятельность – выпиской из похозяйственной книги, актами выполненных работ, договорами аренды земельных участков, правом собственности на землю.