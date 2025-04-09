Апрельские заморозки: в Крыму пострадало около 30% садов черешни и сливы

Порядка 30% садов черешни и сливы пострадало в Республике Крым из-за заморозков и снега, настигших регион в начале апреля, также ущерб нанесен деревьям миндаля и персика, сообщил журналистам министр сельского хозяйства Республики Крым Денис Кратюк на брифинге.

На 6-8 апреля на полуострове было объявлено штормовое предупреждение из-за сильных дождей и снега, а также 8 и 9 апреля — из-за снижения температуры воздуха до 1-6 градусов тепла, а в степных и предгорных районах — из-за заморозков до 2 градусов.

Два дня ведем серьезный мониторинг. Сегодняшняя ночь для нас была решающей, следующая уже не будет такой морозной. У нас порядка 30% по черешне, по ранним сортам сливы — не то чтобы будет неурожай, а мы не доберем этой культуры. Стараемся скомпенсировать это за счет поздних сортов, все-таки они не так пострадали. Меньше всего пострадала яблоня и поздноцветущие культуры. Под пресс мороза попали, прежде всего, миндаль, раннее сорта черешни, которую мы выходим обычно на рынок, и персик, — сказал он.

Сейчас министерство ведет подсчет поврежденных садов в гектарах, на что уйдет несколько дней.