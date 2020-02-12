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«Аптечный привет» ОРВИ и гриппу: в Крыму цены на медицинские маски выросли на 900%

«Аптечный привет» ОРВИ и гриппу: в Крыму цены на медицинские маски выросли на 900%

Опубликовал: CrimeaPRESS в Новости Крыма сегодня 19:24 12.02.2020

В Крыму стоимость медицинских масок выросла в 9 раз (на 900%) и составила 18 рублей. Об этом в эфире радио «Спутник в Крыму» сообщила глава комитета Госсовета Республики по здравоохранению Анна Рубель. Почему еще месяц назад маска стоила 2 рубля, а с началом «паники коронавируса» и эпидпорога ОРВИ на полуострове – 18? Ответ прост: рыночная экономика и повышение потребительского спроса на товар.

В некоторых регионах России стоимость масок достигала 120-150 рублей, тогда как в Крыму значилась цена в 18 рублей. Однако это тоже высокая цена, так как первоначальная стоимость была порядка 1,5-2 рублей, — цитирует Рубель РИА Новости Крым.

По словам депутата, общественные организации продолжают мониторинг цен на медикаменты и средства защиты от респираторных инфекций.

Отметим, что для одного человека (заболевшего) в день понадобится около 20 медицинских масок. Умножим на неделю болезни… 140 масок по 18 рублей = 2520 рублей. Только на маску! Добавим к этому, что 90% жаропонижающих и противовирусных лекарств, мягко говоря, дорогие… Не такой уж и не «незначительный» рост цены, а, господа, капиталисты?

«Аптечный привет» ОРВИ и гриппу: в Крыму цены на медицинские маски выросли на 900%

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