Аренда автомобилей в Алматы. Что нужно знать

Алматы сегодня — город, который во всех смыслах движется вперёд стремительно. Крупнейший финансово-экономический и культурный центр Казахстана живёт быстрой жизнью, буквально обязывая своих горожан придерживаться этой динамики. Именно поэтому сейчас большинство алматинцев самым удобным транспортом для себя считают автомобиль.

Да, конечно — за рулём каждого жителя Алматы не увидишь. Но тут стоит отметить такой момент: и «безлошадные» казахи всё чаще, отправляясь по делам, отдают предпочтение не общественному транспорту, а такси. Более того, тенденция последнего времени: услуга аренды автомобилей становится всё популярнее. И вполне оправданно — максимальная свобода передвижения даёт и решает многое.



Как же выстроен алгоритм услуги аренды авто в Алматы? Особых отличий от существующего повсеместно — то есть, во всём мире — конечно, нет. Однако важные нюансы для себя учесть необходимо.

Ответы на актуальные вопросы дают эксперты компании Aa-prokat.kz, которая предоставляет машины в аренду буквально на все случаи жизни, так как автопарк предприятия — это авто разного класса (и эконом, и бизнес, и премиум). Итак:

Кто может взять авто в аренду в Казахстане?

И граждане страны, и иностранцы. Но только в том случае, если водителю исполнился 21 год. Повлиять на ситуацию может и водительский стаж. Если практика вождения не более года, то в оказании услуги могут и отказать. Хотя, конечно, чаще авто в аренду «новичкам» (стаж до 2 лет) предоставляют, но залоговая сумма будет больше, а в пользование даётся машина эконом-класса. И, к слову, залог при аренде авто обязателен!

Процесс аренды авто?

В этом вопросе всё максимально просто:

оставляете заявку на сайте компании;

предоставленную вам информацию проверяют специалисты;

получаете (или не получаете) ключи от авто.

Внимание! Аренда авто в обязательном порядке оформляется документально: подписываются — договор и акт приёма-передачи машины (в котором отмечаются все основные моменты, связанные с авто).

Насколько сложен процесс передачи автомобиля?

Он занимает 15-20 минут и много усилий со стороны водителя-заказчика не требует. Всё делают специалисты компании Аa-prokat.kz.

Авто каких марок предоставляются в аренду?

Kia, Volkswagen, Hyundai, Toyota, Mitsubishi, Land Rover Range, Mercedes, Lexus.

Модификации? В зависимости от класса. А это может быть: эконом-класс, комфорт или бизнес.

Можно ли быть уверенным в надёжности авто? Однозначно! Техническое состояние всех машин отслеживается мастерами. Клиент получает в пользование автомобиль полностью готовый к эксплуатации.

На какой срок автомобиль может быть арендован?

Практически на любой. И чем больше этот период, тем ниже стоимость аренды за сутки.

Самый выгодный почасовой и посуточный прокат авто, возможность взять машину на месяц или другой удобный для вас срок. Предоставляем скидки и акции для постоянных клиентов, — отмечают в компании Аa-prokat.kz.

И ещё:

служба поддержки клиентов компании Аa-prokat.kz работает без выходных, оказывая поддержку арендаторам в круглосуточном режиме;

можно взять в аренду авто и с водителем тоже.

Сколько компаний в Алматы предоставляют услугу аренды авто?

Много. И тут главный момент — не ошибиться и выбрать достойную. При подборе акцент стоит делать на репутации компании, сроке её «жизни» на рынке такого рода услуг, отзывах клиентов, публикациях в СМИ.

И!!! Достойные внимания автопрокатные компании всегда идут навстречу клиентам. Однако не подстраиваются под их «хотелки», которые возможно и будут выгодными с точки зрения финансовой, но противоречат устоявшимся в обществе нормам (законодательным, в первую очередь).