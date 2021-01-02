Горячие новости
Главная | Крым и мир | Жизнь в мире | Аренда автомобилей в Алматы. Что нужно знать

crimeapress_news

Аренда автомобилей в Алматы. Что нужно знать
фото: aa-prokat.kz

Аренда автомобилей в Алматы. Что нужно знать

Опубликовал: КрымPRESS в Жизнь в мире 17:45 02.01.2021

Алматы сегодня — город, который во всех смыслах движется вперёд стремительно.  Крупнейший финансово-экономический и культурный центр Казахстана живёт быстрой жизнью, буквально обязывая своих горожан придерживаться этой динамики. Именно поэтому сейчас большинство алматинцев самым удобным транспортом для себя считают автомобиль.

Да, конечно — за рулём каждого жителя Алматы не увидишь. Но тут стоит отметить такой момент: и «безлошадные» казахи всё чаще, отправляясь по делам, отдают предпочтение не общественному транспорту, а такси. Более того, тенденция последнего времени: услуга аренды автомобилей становится всё популярнее. И вполне оправданно — максимальная свобода передвижения даёт и решает многое.

Как же выстроен алгоритм услуги аренды авто в Алматы? Особых отличий от существующего повсеместно — то есть, во всём мире — конечно, нет. Однако важные нюансы для себя учесть необходимо.

Ответы на актуальные вопросы дают эксперты компании Aa-prokat.kz, которая предоставляет машины в аренду буквально на все случаи жизни, так как автопарк предприятия — это авто разного класса (и эконом, и бизнес, и премиум). Итак:

Кто может взять авто в аренду в Казахстане?

И граждане страны, и иностранцы. Но только в том случае, если водителю исполнился 21 год. Повлиять на ситуацию может и водительский стаж. Если практика вождения не более года, то в оказании услуги могут и отказать. Хотя, конечно, чаще авто в аренду «новичкам» (стаж до 2 лет) предоставляют, но залоговая сумма будет больше, а в пользование даётся машина эконом-класса. И, к слову, залог при аренде авто обязателен!

Процесс аренды авто?

В этом вопросе всё максимально просто:

  • оставляете заявку на сайте компании;
  • предоставленную вам информацию проверяют специалисты;
  • получаете (или не получаете) ключи от авто.

Внимание! Аренда авто в обязательном порядке оформляется документально: подписываются — договор и акт приёма-передачи машины (в котором отмечаются все основные моменты, связанные с авто).

Насколько сложен процесс передачи автомобиля?

Он занимает 15-20 минут и много усилий со стороны водителя-заказчика не требует. Всё делают специалисты компании Аa-prokat.kz.

Авто каких марок предоставляются в аренду?

Kia, Volkswagen, Hyundai, Toyota, Mitsubishi, Land Rover Range, Mercedes, Lexus.

Модификации? В зависимости от класса. А это может быть: эконом-класс, комфорт или бизнес.

Можно ли быть уверенным в надёжности авто? Однозначно! Техническое состояние всех машин отслеживается мастерами. Клиент получает в пользование автомобиль полностью готовый к эксплуатации.

На какой срок автомобиль может быть арендован?

Практически на любой. И чем больше этот период, тем ниже стоимость аренды за сутки.

Самый выгодный почасовой и посуточный прокат авто, возможность взять машину на месяц или другой удобный для вас срок. Предоставляем скидки и акции для постоянных клиентов, — отмечают в компании Аa-prokat.kz.

И ещё:

  • служба поддержки клиентов компании Аa-prokat.kz работает без выходных, оказывая поддержку арендаторам в круглосуточном режиме;
  • можно взять в аренду авто и с водителем тоже.

Сколько компаний в Алматы предоставляют услугу аренды авто?

Много. И тут главный момент — не ошибиться и выбрать достойную. При подборе акцент стоит делать на репутации компании, сроке её «жизни» на рынке такого рода услуг, отзывах клиентов, публикациях в СМИ.

И!!! Достойные внимания автопрокатные компании всегда идут навстречу клиентам. Однако не подстраиваются под их «хотелки», которые возможно и будут выгодными с точки зрения финансовой, но противоречат устоявшимся в обществе нормам (законодательным, в первую очередь).

Аренда автомобилей в Алматы. Что нужно знать

Аренда автомобилей в Алматы. Что нужно знать

Комментарии для сайта Cackle


Загрузка...
Реклама в Крыму. Разместим Ваши СТАТЬИ и РЕКЛАМНЫЕ МАТЕРИАЛЫ. Включайтесь!

СИ "КрымPRESS". Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС 77-62916 выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.09.2015.

Учредитель и главный редактор: Крутских С.М. Электронная почта: crimearfinfo@yandex.ru. Телефон редакции: +7 (978) 977 47 96. Новости Крыма - КрымPRESS, 2015 - 2020 гг.