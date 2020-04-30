Аренда IТ-оборудования — актуальное решение для современного бизнеса

Что такое современный бизнес? Профессиональные команды, работающие стабильно и с полной отдачей сил в самых разных ситуациях, руководители, способные просчитывать перспективы и предвидеть проблемы, кризисные менеджеры, умеющие лавировать в непредсказуемых ситуациях? Однозначно — да.

Но! И этот момент определяет 21 век — сегодня бизнес практически невозможно вести без использования информационных технологий. На них «завязаны» буквально все процессы, на которых основаны предпринимательские проекты. От бухгалтерии до контроля работы персонала, от хранения данных до их «трансляции в мир»… И чем эффективнее используются IT-технологии, тем результативнее деятельность бизнеса.

Однако, не всё так просто: сфера информационных технологий невероятно сложна с точки зрения её успешного внедрения в работу. Дело в том, что, по сути, IT-технологии — это весьма специфическое оборудование, а также специалисты, владеющие определёнными знаниями. Обеспечение компании и тем, и другим подразумевает внушительные финансовые вложения, которые «по карману» далеко не всем предпринимателям (чего только стоит оплата труда системного администратора, зарплата которого в среднем — 30 тысяч рублей в месяц).

Снижается ли из-за такой вынужденной экономии результативность работы компаний? Вопрос можно назвать риторическим. Тем более, если учесть тот факт, что с каждым днём сфера IT всё больше «перекраивает» бизнес, заставляя его оптимизироваться в соответствии с предъявляемыми требованиями. Значит ли это, что «движение вперёд» смогут пережить не все? Вовсе нет, говорят эксперты. Хорошая новость в том, что наряду с развитием IT-технологий развивается и сфера услуг, связанная с IT-технологиями. В частности, речь идёт о возможности аренды IT-решений для бизнеса — https://smoff.ru/. Как это работает?

Наши решения – это IT-аутсорсинг (абонентское обслуживание компьютеров) на базе терминального сервера*. Мы предлагаем не просто обслуживание существующих у Вас компьютеров, локальной сети и периферийного оборудования, а внедрение, настройку и поддержку терминального сервера с последующим администрированием всей компьютерной инфраструктуры и поддержкой пользователей, — озвучивают принцип аренды IT-решений для бизнеса в компании «Смарт Офис», специализирующейся на предоставлении такого рода услуг.

Другими словами, аренда IT-решений для бизнеса — это:

возможность пользоваться высококлассным оборудованием, не неся затрат на его приобретение;

создавать и поддерживать рабочие места без дополнительных проблем, связанных с их лицензированием и обслуживанием;

хранить данные буквально «за семью печатями» в дата-центрах на максимально защищённых серверах;

использовать необходимые для обеспечения деятельности лицензионные программы (такие, к примеру, как 1С) без доплат и переплат, но при профессиональной техподдержке и

Кому же буквально «показана» аренда IT-решений для бизнес? В компании «Смарт Офис» отмечают, что такой алгоритм работы, благодаря гибкому подходу к реализации задач, подойдёт как для предприятий микро-бизнеса, так и для крупных проектов:

Совместив новейшие разработки ведущих мировых компаний (Microsoft, Hewlett-Packard, Cisco) и возможность аренды лицензионного ПО, мы предлагаем новый уровень построения IT-инфраструктуры и поддержки пользователей при затратах, аналогичных стоимости поддержания работы офиса на нелегальном ПО, — подчёркивают специалисты.

*Терминальный сервер (англ. terminal server) — сервер, предоставляющий клиентам (находящимся в любой точке мира, где есть Интернет) вычислительные ресурсы (процессорное время, память, дисковое пространство) для решения каких-либо задач. На данный момент, терминальный сервер — это популярное в бизнес-среде решение для доставки приложений на компьютеры пользователей, тонкие клиенты или мобильные устройства. Идеально подходит для компаний, имеющих широкую сеть офисов и филиалов, но нуждающихся в централизованном хранении и обработке информации.