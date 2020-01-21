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"Аристократы морей" - фотовыставка маринистики в Севастополе
фото: Алёна Ватбольская (ВК: фотовыставка :"Аристократы морей")

«Аристократы морей» — фотовыставка маринистики в Севастополе

Опубликовал: КрымPRESS в Новости Севастополя 19:26 21.01.2020

Фотовыставку художественной маринистики «Аристократы морей» Творческое объединение «Морское фотографическое собрание» представит в музейно-выставочном комплексе «Константиновская батарея» 28 января. Увидеть экспозицию можно будет до 15 марта. Выставка, говорят её организаторы, посвящена 200-летию открытия Антарктиды участниками русской кругосветной военно-морской экспедиции под руководством Фаддея Беллинсгаузена и Михаила Лазарева.

Авторы выставки: фотографы Александр Алякринский, Юрий Масляев, Александр Кильмет, дизайнер Росита Руис – действительные члены Русского географического общества, члены Российского исторического общества, члены Творческого союза художников России. Москва, Санкт-Петербург, Владивосток, Сочи, Ялта, Гурзуф, Берлин, Прага, Барселона, Таррагона, Сеговия, Гранада – города, где экспонировались фотокартины «Морского фотографического собрания». Выставка пройдет при поддержке Русского географического общества, Российского исторического общества, Фонда «История Отечества», — сообщили в пресс-службе Правительства Севастополя.

 

"Аристократы морей" - фотовыставка маринистики в Севастополе

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