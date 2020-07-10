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Армен Саркисян назвал беспрецедентной программу поддержки IT-отрасли

Армен Саркисян назвал беспрецедентной программу поддержки IT-отрасли

Опубликовал: КрымPRESS в Новости Крыма сегодня 15:56 10.07.2020

Новые меры господдержки ИТ-сферы, вошедшие в программу правительства РФ, являются беспрецедентными. Об этом заявил основатель и акционер S8 Capital Армен Саркисян по итогам обсуждений правительственной программы в Иннополисе.

По его словам, предложения обеспечат базу для развития инноваций, а также помогут создать новые рабочие места. Основатель холдинга отметил, что программа поможет в реализации нацпроектов в IT-сфере, в том числе в области искусственного интеллекта. Это создаст условия для работы в России, что поможет сохранить отечественных IT-специалистов, подчеркнул Армен Саркисян.

Программа поддержки, подготовленная кабинетом министров, предполагает введение специального налогового режима, помощь в запуске стартапов, стимулирование спроса, развитие кадрового потенциала.

S8 Capital специализируется на высоких технологиях и сервисах по обработке больших данных. Холдинг объединяет компании в разных сферах деятельности: от финансов и ритейла до телекома и онлайн-медиа. Его уникальные возможности позволяют создавать инновационные продукты.

По материалам: «Газета.Ru»

Армен Саркисян назвал беспрецедентной программу поддержки IT-отрасли

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