Армяне Феодосии отметили праздник Сурб Саркис

8 февраля в феодосийском храме «Сурб Саркис» состоялась праздничная служба, посвященная одному из самых почитаемых святых, который был не только отважным воином, но и истинным христианином, строил церкви и распространял христианство. Кроме того, святой Саркис покровительствовал влюбленным, поэтому этот праздник также считается Днем влюбленных в Армении.

Единственный армянский храм Сурб Саркис в Крыму находится в Феодосии. Праздничную службу провели священники из Симферополя, Старого Крыма, Ялты и Евпатории. Среди прихожан были паломники не только из Крыма, но и из Краснодара.

В завершение праздничной службы было организовано благотворительное угощение.

Фото и материалы: пресс-служба администрации Феодосии.