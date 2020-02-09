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Армяне Феодосии отметили праздник Сурб Саркис

Армяне Феодосии отметили праздник Сурб Саркис

Опубликовал: CrimeaPRESS в Праздники в Крыму 19:27 09.02.2020

8 февраля в феодосийском храме «Сурб Саркис» состоялась праздничная служба, посвященная одному из самых почитаемых святых, который был не только отважным воином, но и истинным христианином, строил церкви и распространял христианство. Кроме того, святой Саркис покровительствовал влюбленным, поэтому этот праздник также считается Днем влюбленных в Армении.

Единственный армянский храм Сурб Саркис в Крыму находится в Феодосии. Праздничную службу провели священники из Симферополя, Старого Крыма, Ялты и Евпатории. Среди прихожан были паломники не только из Крыма, но и из Краснодара.

В завершение праздничной службы было организовано благотворительное угощение.

Армяне Феодосии отметили праздник Сурб Саркис

Фото и материалы: пресс-служба администрации Феодосии.

Армяне Феодосии отметили праздник Сурб Саркис

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